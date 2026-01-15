Ex-rival de Cowboy reage e pede revanche no BBB 26: "Cara a cara"

Reality vem movimentando as redes sociais - Foto: Reprodução| TV Globo

Veterano do BBB 7, Alberto Cowboy conquistou a liderança do BBB 26 nesta quinta-feira,15, e trouxe à nova edição do reality uma antiga rivalidade com Diego Alemão. A vitória do participante repercutiu nas redes sociais, onde Alemão reagiu e falou sobre uma possível revanche.

A relação entre os dois ficou marcada por uma prova de resistência no BBB 7, que durou cerca de 21 horas e terminou com a vitória de Cowboy. Diante da repercussão, Diego Alemão comentou em seu perfil que está preparado para um novo embate e demonstrou interesse em entrar na atual edição do programa.

“Pronto para a revanche. Já que minha história vai ser revisitada, que seja cara a cara, frente a frente, como deve ser. Agora é com vocês. Eu nunca fujo de nada. Se tiverem a coragem de me escalar, estou pronto. Estou só esperando me colocar”, disse.

No BBB 26, Cowboy não apenas garantiu a primeira liderança da temporada como também superou o próprio recorde, permanecendo mais de 24 horas na disputa.

Além dele, Ana Paula Renault, Babu Santana, Jonas Sulzbach e Sol Vega estão entre os participantes que retornaram à casa mais vigiada do Brasil.