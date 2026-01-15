Menu
HOME > BBB
FAMOSOS

Ex-rival de Cowboy reage e pede revanche no BBB 26: "Cara a cara"

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

15/01/2026 - 16:53 h
Veterano do BBB 7, Alberto Cowboy conquistou a liderança do BBB 26 nesta quinta-feira,15, e trouxe à nova edição do reality uma antiga rivalidade com Diego Alemão. A vitória do participante repercutiu nas redes sociais, onde Alemão reagiu e falou sobre uma possível revanche.

A relação entre os dois ficou marcada por uma prova de resistência no BBB 7, que durou cerca de 21 horas e terminou com a vitória de Cowboy. Diante da repercussão, Diego Alemão comentou em seu perfil que está preparado para um novo embate e demonstrou interesse em entrar na atual edição do programa.

Leia Também:

BBB 26: Juliano Floss revela que levou fora de Marina Sena antes do namoro
“Gratidão”, Henri Castelli fala pela primeira vez após saída do BBB 26
Henri Castelli: convulsão pode agravar problema de saúde do ator

“Pronto para a revanche. Já que minha história vai ser revisitada, que seja cara a cara, frente a frente, como deve ser. Agora é com vocês. Eu nunca fujo de nada. Se tiverem a coragem de me escalar, estou pronto. Estou só esperando me colocar”, disse.

No BBB 26, Cowboy não apenas garantiu a primeira liderança da temporada como também superou o próprio recorde, permanecendo mais de 24 horas na disputa.

Além dele, Ana Paula Renault, Babu Santana, Jonas Sulzbach e Sol Vega estão entre os participantes que retornaram à casa mais vigiada do Brasil.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Entretêmeio (@entretemeio)

x