QUASE DEU RUIM

BBB 26: Juliano Floss revela que levou fora de Marina Sena antes do namoro

O dançarino namora a cantora há cerca de um ano e meio

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

15/01/2026 - 16:13 h
Juliano e Marina estão juntos há um tempo
Juliano Floss abriu o coração e contou detalhes de sua relação com Marina Sena. Integrante do grupo Camarote do BBB 26, o dançarino revelou que tomou um fora da cantora durante o primeiro encontro deles, após sujar o chão da casa dela de tabaco.

“Primeira vez que a gente saiu, eu fui à casa dela para jantar com ela. Eu derrubava tudo. Ela olhou para mim e falou assim: ‘Eu nem quero perto de mim quem faz isso. Vou te ensinar uma vez, se você não aprender, tchau'”, disse ele durante uma conversa com os colegas de confinamento.

Vale lembrar que Juliano e Marina estão juntos há cerca de um ano e meio. Eles assumiram o romance publicamente em julho de 2024, pouco tempo depois do término do namoro do rapaz com a cantora e influenciadora Vivi Wanderley.

