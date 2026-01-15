Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BBB
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BBB

Henri Castelli está fora do BBB 26 após convulsão

Ele deixou o jogo após orientação médica

Redação

Por Redação

15/01/2026 - 0:31 h
Castelli precisou ser atendido pela equipe médica
Castelli precisou ser atendido pela equipe médica -

O ator Henri Castelli é o primeiro eliminado do Big Brother Brasil 26. Ele teve que desistir do jogo por orientação dos médicos, após sofrer uma convulsão durante a primeira Prova do Líder desta edição. A informação foi divulgada pela TV Globo na noite desta quarta-feira, 14.

"O Henri está bem, está lúcido. Mas, diante desse quadro, o Henri não vai continuar no BBB. A gente lamenta a saída dele do jogo, mas entende que, evidentemente, a saúde é sempre mais importante que qualquer competição, além de ser uma preocupação nossa", disse o apresentador Tadeu Schmidt.

Tudo sobre BBB em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ao passar mal, na manhã de quarta, o ator recebeu atendimento ainda na área de provas. Ele era integrante do grupo Camarote desta edição.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Big Brother Brasil 26 Convulsão eliminação Henri Castelli Saúde Tadeu Schimidt

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Castelli precisou ser atendido pela equipe médica
Play

Amigas? Após tretas no BBB, Karol Conká post foto com Juliette

Castelli precisou ser atendido pela equipe médica
Play

Davi é ovacionado por multidão no Rio de Janeiro

Castelli precisou ser atendido pela equipe médica
Play

Davi revela que ainda não reencontrou namorada: “Calabreso tá nervoso”

Castelli precisou ser atendido pela equipe médica
Play

Famosos comemoram a vitória de Davi na final do BBB 24; veja

x