Henri Castelli está fora do BBB 26 após convulsão

Castelli precisou ser atendido pela equipe médica - Foto: Reprodução | TV Globo

O ator Henri Castelli é o primeiro eliminado do Big Brother Brasil 26. Ele teve que desistir do jogo por orientação dos médicos, após sofrer uma convulsão durante a primeira Prova do Líder desta edição. A informação foi divulgada pela TV Globo na noite desta quarta-feira, 14.

"O Henri está bem, está lúcido. Mas, diante desse quadro, o Henri não vai continuar no BBB. A gente lamenta a saída dele do jogo, mas entende que, evidentemente, a saúde é sempre mais importante que qualquer competição, além de ser uma preocupação nossa", disse o apresentador Tadeu Schmidt.

Ao passar mal, na manhã de quarta, o ator recebeu atendimento ainda na área de provas. Ele era integrante do grupo Camarote desta edição.