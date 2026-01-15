“Gratidão”, Henri Castelli fala pela primeira vez após saída do BBB 26

Castelli foi orientada a desistir do BBB 26 após sofrer uma convulsão - Foto: Divulgação | Globo

O ator Henri Castelli se manifestou publicamente pela primeira vez após sua saída forçada do Big Brother Brasil 26 por orientação médica. O ator teve duas crises convulsivas nesta quarta-feira, 14.

O ator comentou em uma publicação do perfil oficial do reality show no Instagram para agradecer o apoio que vem recebendo dos fãs e da equipe do programa.

“Gratidão por todo carinho”, comentou Castelli, seguido de um coração.

Henri Castelli comenta pela primeira vez após saída forçada do BBB | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ator passou mal duas vezes

O primeiro episódio que o ator passou mal aconteceu durante a prova de resistência que valia a liderança da rodada. Quando ele caiu, o ator estava junto com outros colegas de confinamento, que chamaram a equipe médica preocupados com Castelli.

Ele foi atendido no local e depois encaminhado a um hospital, onde realizou alguns exames e foi liberado após uma avaliação médica.

Henri retornou a casa após algumas horas, falou com alguns participantes e logo após isso teve outra crise convulsiva. Novamente ele recebeu atendimento médico e foi internado para observação.

Castelli fora do jogo

O apresentador do programa, Tadeu Schmidt avisou aos outros “brothers” que Henri Castelli está bem, lúcido, e que, por recomendações médicas, não iria mais retornar ao jogo.