Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BBB
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BBB

“Gratidão”, Henri Castelli fala pela primeira vez após saída do BBB 26

Ator passou mal durante a primeira prova de resistência do programa, que valia a liderança

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

15/01/2026 - 14:12 h
Castelli foi orientada a desistir do BBB 26 após sofrer uma convulsão
Castelli foi orientada a desistir do BBB 26 após sofrer uma convulsão -

O ator Henri Castelli se manifestou publicamente pela primeira vez após sua saída forçada do Big Brother Brasil 26 por orientação médica. O ator teve duas crises convulsivas nesta quarta-feira, 14.

O ator comentou em uma publicação do perfil oficial do reality show no Instagram para agradecer o apoio que vem recebendo dos fãs e da equipe do programa.

Tudo sobre BBB em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Gratidão por todo carinho”, comentou Castelli, seguido de um coração.

Henri Castelli comenta pela primeira vez após saída forçada do BBB
Henri Castelli comenta pela primeira vez após saída forçada do BBB | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ator passou mal duas vezes

O primeiro episódio que o ator passou mal aconteceu durante a prova de resistência que valia a liderança da rodada. Quando ele caiu, o ator estava junto com outros colegas de confinamento, que chamaram a equipe médica preocupados com Castelli.

Ele foi atendido no local e depois encaminhado a um hospital, onde realizou alguns exames e foi liberado após uma avaliação médica.

Henri retornou a casa após algumas horas, falou com alguns participantes e logo após isso teve outra crise convulsiva. Novamente ele recebeu atendimento médico e foi internado para observação.

Castelli fora do jogo

O apresentador do programa, Tadeu Schmidt avisou aos outros “brothers” que Henri Castelli está bem, lúcido, e que, por recomendações médicas, não iria mais retornar ao jogo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

BBB bbb 26 Henri Castelli

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Castelli foi orientada a desistir do BBB 26 após sofrer uma convulsão
Play

Amigas? Após tretas no BBB, Karol Conká post foto com Juliette

Castelli foi orientada a desistir do BBB 26 após sofrer uma convulsão
Play

Davi é ovacionado por multidão no Rio de Janeiro

Castelli foi orientada a desistir do BBB 26 após sofrer uma convulsão
Play

Davi revela que ainda não reencontrou namorada: “Calabreso tá nervoso”

Castelli foi orientada a desistir do BBB 26 após sofrer uma convulsão
Play

Famosos comemoram a vitória de Davi na final do BBB 24; veja

x