“Gratidão”, Henri Castelli fala pela primeira vez após saída do BBB 26
Ator passou mal durante a primeira prova de resistência do programa, que valia a liderança
O ator Henri Castelli se manifestou publicamente pela primeira vez após sua saída forçada do Big Brother Brasil 26 por orientação médica. O ator teve duas crises convulsivas nesta quarta-feira, 14.
O ator comentou em uma publicação do perfil oficial do reality show no Instagram para agradecer o apoio que vem recebendo dos fãs e da equipe do programa.
“Gratidão por todo carinho”, comentou Castelli, seguido de um coração.
Ator passou mal duas vezes
O primeiro episódio que o ator passou mal aconteceu durante a prova de resistência que valia a liderança da rodada. Quando ele caiu, o ator estava junto com outros colegas de confinamento, que chamaram a equipe médica preocupados com Castelli.
Ele foi atendido no local e depois encaminhado a um hospital, onde realizou alguns exames e foi liberado após uma avaliação médica.
Henri retornou a casa após algumas horas, falou com alguns participantes e logo após isso teve outra crise convulsiva. Novamente ele recebeu atendimento médico e foi internado para observação.
Castelli fora do jogo
O apresentador do programa, Tadeu Schmidt avisou aos outros “brothers” que Henri Castelli está bem, lúcido, e que, por recomendações médicas, não iria mais retornar ao jogo.
