Henri Castelli: convulsão pode agravar problema de saúde do ator

Henri Castelli está fora do BBB 26. Ele sofreu uma convulsão enquanto participava da Prova do Líder e, após receber atendimento e voltar para casa, precisou ser afastado do programa de novo, devido a um novo mal-estar. Depois disso, o ator foi orientado a desistir do reality.

Um outro problema, porém, alerta mais ainda a saúde do ator. Em dezembro de 2020, ele foi agredido por dois homens em Barra de São Miguel, no Maranhão, e precisou passar por uma cirurgia na mandíbula. Algumas semanas depois, ele precisou passar por um novo procedimento e implantou fios de aço para ajudar na recuperação.

O ator teve perda de sensibilidade no lado direito da mandíbula e perdeu um dente por conta da agressão. Os agressores foram sentenciados a pagar R$ 55 mil para o ator.

Com o histórico de Henri, o público ficou ainda mais preocupado com possíveis problemas em decorrência da convulsão, somado às sequelas da agressão de 2020.

Henri Castelli está fora do BBB 26

O ator Henri Castelli é o primeiro eliminado do BBB 26. Ele teve que desistir do jogo por orientação dos médicos, após sofrer uma convulsão durante a primeira Prova do Líder desta edição. A informação foi divulgada pela TV Globo na noite desta quarta-feira, 14.

"O Henri está bem, está lúcido. Mas, diante desse quadro, o Henri não vai continuar no BBB. A gente lamenta a saída dele do jogo, mas entende que, evidentemente, a saúde é sempre mais importante que qualquer competição, além de ser uma preocupação nossa", disse o apresentador Tadeu Schmidt.

Ao passar mal, na manhã de quarta, o ator recebeu atendimento ainda na área de provas. Ele era integrante do grupo Camarote desta edição.