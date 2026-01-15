PREOCUPANTE
Henri Castelli: convulsão pode agravar problema de saúde do ator
Castelli foi orientada a desistir do BBB 26 após sofrer uma convulsão
Por Edvaldo Sales
Henri Castelli está fora do BBB 26. Ele sofreu uma convulsão enquanto participava da Prova do Líder e, após receber atendimento e voltar para casa, precisou ser afastado do programa de novo, devido a um novo mal-estar. Depois disso, o ator foi orientado a desistir do reality.
Um outro problema, porém, alerta mais ainda a saúde do ator. Em dezembro de 2020, ele foi agredido por dois homens em Barra de São Miguel, no Maranhão, e precisou passar por uma cirurgia na mandíbula. Algumas semanas depois, ele precisou passar por um novo procedimento e implantou fios de aço para ajudar na recuperação.
O ator teve perda de sensibilidade no lado direito da mandíbula e perdeu um dente por conta da agressão. Os agressores foram sentenciados a pagar R$ 55 mil para o ator.
Com o histórico de Henri, o público ficou ainda mais preocupado com possíveis problemas em decorrência da convulsão, somado às sequelas da agressão de 2020.
Henri Castelli está fora do BBB 26
O ator Henri Castelli é o primeiro eliminado do BBB 26. Ele teve que desistir do jogo por orientação dos médicos, após sofrer uma convulsão durante a primeira Prova do Líder desta edição. A informação foi divulgada pela TV Globo na noite desta quarta-feira, 14.
"O Henri está bem, está lúcido. Mas, diante desse quadro, o Henri não vai continuar no BBB. A gente lamenta a saída dele do jogo, mas entende que, evidentemente, a saúde é sempre mais importante que qualquer competição, além de ser uma preocupação nossa", disse o apresentador Tadeu Schmidt.
Ao passar mal, na manhã de quarta, o ator recebeu atendimento ainda na área de provas. Ele era integrante do grupo Camarote desta edição.
