BBB 26: Pedro provoca caos, atrapalha prova e é acusado de fingir crise

O BBB 26 teve uma nova polêmica neste sábado (17). O caos generalizado tomou conta após um erro de Pedro durante a Prova do Anjo. O brother, que fazia dupla com Paulo Augusto, apertou o botão de encerramento precocemente, eliminando os dois ainda na primeira etapa da dinâmica.

A falha não apenas tirou a chance de vitória da dupla, como desencadeou uma série de desentendimentos que dividiram a casa entre críticas pesadas e acusações de "atuação".

A revolta de Paulo Augusto

Logo após a eliminação, Paulo Augusto não escondeu a frustração. Ao entrar no Quarto Voar, ele desabafou com os colegas sobre a falta de atenção do parceiro. “O moleque não entendeu, não. Fomos eliminados. Ele apertou antes. Eu perguntei dez vezes: ‘Você entendeu?’, ele disse: ‘Sim, entendi’”, relatou Paulo.

Enquanto Paulo tentava processar a derrota, Pedro manteve uma postura descontraída, passando protetor labial e minimizando o ocorrido: “Esquece… Acontece, mano”, disparou, o que inflamou ainda mais os ânimos.

A atitude foi prontamente repreendida por Jonas: “Isso não é brincadeira, tem que levar a sério”.

Acusações de fingimento no BBB 26

Aline Campos criticou a forma como a culpa estava sendo exposta, mas ressaltou que a convivência com Pedro está cada vez mais difícil. “A gente tentou por muito tempo te entender, porque sentimos coisas boas de você, mas está complicado”, afirmou.

O momento mais polêmico, porém, veio com as acusações de que Pedro estaria simulando uma crise emocional para escapar das críticas.

Enquanto Sarah Andrade tentava apaziguar os ânimos gritando que era errado dezenove pessoas confrontarem um único participante, Babu sugeriu que o brother estaria atuando.

“Não quero saber do público, se você tá comprando a narrativa de alguém FINGINDO, compra aí”, disparou Babu.