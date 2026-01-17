INUSITADO
BBB 26: participante aparece nu e gera polêmica no reality show
Até então, a produção do reality não fez intervenções nem advertências relacionadas ao ocorrido
Por Gustavo Nascimento
Uma atitude do participante Pedro, no BBB 26, repercutiu nas redes sociais na noite desta sexta-feira, 16. Em uma situação aparentemente acidental, o brother ficou nu por alguns instantes dentro da casa, o que gerou polêmica também entre os participantes do reality show.
O episódio aconteceu quando Pedro se trocava e ficou sem roupa por um breve momento, sem perceber que estava exposto. Até então, a produção do reality não fez intervenções nem advertências relacionadas ao ocorrido.
Além disso, o programa não exibiu imagens explícitas, um padrão adotado pela edição em situações semelhantes.
Nas redes sociais, internautas se dividiram entre tratar o episódio como algo comum da convivência em confinamento e encarar a atitude como algo planejado por Pedro.
Pedro segue normalmente no jogo e não demonstrou incômodo após o episódio, que acabou se tornando apenas mais um dos assuntos comentados da madrugada dentro e fora da casa.
