BBB 26: Globo expõe momento exato de assédio de Pedro em Jordana
Edição deste domingo mostrou imagens do vendedor tentando beijar a sister à força na despensa
Por Luiz Almeida
A edição ao vivo do BBB 26 deste domingo (18) trouxe as imagens que esclareceram a polêmica saída de Pedro do programa.
A Globo exibiu o momento exato ocorrido na despensa da casa, onde o vendedor ambulante tentou beijar a participante Jordana sem o seu consentimento, configurando o assédio que levou à sua desistência do reality.
Antes da exibição do vídeo, o apresentador Tadeu Schmidt contextualizou a saída para o público: "Pedro desistiu do jogo. Vamos ver agora como foi esse momento e o que o levou a tomar essa decisão", anunciou.
Imagens do ocorrido no BBB 26
No vídeo exibido, Pedro segue Jordana até a despensa. Em um momento de isolamento, ele se aproxima e tenta beijar a sister à força.
Jordana reage imediatamente, repelindo o participante e demonstrando indignação. "Você tá louco? Se controla", disparou ela, afastando-o.
Logo após o episódio, a sister relatou o ocorrido aos demais colegas de confinamento, o que gerou um clima de tensão e questionamentos dentro da casa.
A saída e a confissão
Antes de se dirigir ao botão de desistência, Pedro foi questionado por Ana Paula Renault sobre o que de fato havia acontecido. O vendedor foi sucinto na resposta: "[Aconteceu] O que não devia ter acontecido".
Após acionar o botão e encerrar sua participação no jogo, Pedro ainda passou pelo confessionário, onde relatou sua versão dos fatos antes de deixar definitivamente os Estúdios Globo.
