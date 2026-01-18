Menu
BBB

BBB 26: Globo expõe momento exato de assédio de Pedro em Jordana

Edição deste domingo mostrou imagens do vendedor tentando beijar a sister à força na despensa

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

18/01/2026 - 23:17 h
Imagem ilustrativa da imagem BBB 26: Globo expõe momento exato de assédio de Pedro em Jordana
-

A edição ao vivo do BBB 26 deste domingo (18) trouxe as imagens que esclareceram a polêmica saída de Pedro do programa.

A Globo exibiu o momento exato ocorrido na despensa da casa, onde o vendedor ambulante tentou beijar a participante Jordana sem o seu consentimento, configurando o assédio que levou à sua desistência do reality.

Antes da exibição do vídeo, o apresentador Tadeu Schmidt contextualizou a saída para o público: "Pedro desistiu do jogo. Vamos ver agora como foi esse momento e o que o levou a tomar essa decisão", anunciou.

Imagens do ocorrido no BBB 26

No vídeo exibido, Pedro segue Jordana até a despensa. Em um momento de isolamento, ele se aproxima e tenta beijar a sister à força.

Jordana reage imediatamente, repelindo o participante e demonstrando indignação. "Você tá louco? Se controla", disparou ela, afastando-o.

Logo após o episódio, a sister relatou o ocorrido aos demais colegas de confinamento, o que gerou um clima de tensão e questionamentos dentro da casa.

A saída e a confissão

Antes de se dirigir ao botão de desistência, Pedro foi questionado por Ana Paula Renault sobre o que de fato havia acontecido. O vendedor foi sucinto na resposta: "[Aconteceu] O que não devia ter acontecido".

Após acionar o botão e encerrar sua participação no jogo, Pedro ainda passou pelo confessionário, onde relatou sua versão dos fatos antes de deixar definitivamente os Estúdios Globo.

x