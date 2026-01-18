BBB 26: Pedro desiste após atitude com sister; saiba o que ele fez

- Foto: Reprodução / Globoplay

Menos de uma semana após a estreia do BBB 26, Pedro apertou o botão e desistiu do programa, na noite deste domingo, 18.

Jordana revelou, logo depois da desistência do brother, que ele tentou assediá-la dentro da casa.

Segundo a sister, o brother entrou com ela no confessionário, a agarrou e tentou beijá-la a força. “Ele entrou comigo no confessionário, me pegou pelo pescoço e tentou me beijar”, disse Jordana em conversa com Breno e Paulo Augusto.

Em seguida, a participante declarou que confrontou Pedro. “Eu falei: ‘Você está louco, o que você está fazendo? Ele falou: ‘Estou fazendo o que me deu vontade'”, contou Jordana.

Pedro apertou o botão de desistência

Na noite de hoje, o brother apertou o botão logo após botão ficar verde. Na semana passada, ele foi escolhido por votação popular, após participar da dinâmica da Casa de Vidro pela região Sul.

Os participantes estão na sala e presenciam a desistência de Pedro, que logo entra no Confessionário. "Já tava passando do ponto em todos os sentidos", disse Juliano Floss. "Apertou, já saiu", definiu Jonas Sulzbach.