BBB 26: após assédio, esposa de Pedro toma atitudes radicais

Relacionamento dos dois vinha sendo assunto recorrente fora do BBB nos últimos dias - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Esposa de Pedro Henrique — participante do Big Brother Brasil 26 que deixou o programa após um caso de assédio —, Rayne Luiza apagou fotos com o marido, retirou a identificação de esposa da biografia do Instagram e deixou de segui-lo. Ela está grávida do primeiro filho do casal.

O relacionamento dos dois vinha sendo assunto recorrente fora do confinamento nos últimos dias. Isso se intensificou após o participante relatar mais de uma vez que traiu Rayne no início da relação e que foi perdoado por ela. As falas foram exibidas ao vivo e repercutiram negativamente nas redes sociais.

Pedro citou a traição em conversas com outros participantes, reforçando que o episódio fazia parte do passado do casal. No entanto, fora da casa, ganhou outras proporções principalmente pelo fato de Rayne estar grávida e exposta à curiosidade e aos ataques de internautas.

Rayne Luiza ainda não se pronunciou oficialmente sobre o motivo das mudanças em suas redes sociais. A assessoria da TV Globo também não comentou se houve contato entre a produção do programa e a família do ex-participante após a desistência.

Acusação de assédio

O BBB 26 se tornou palco de uma polêmica que repercutiu nas redes sociais. Menos de uma semana após a estreia, Pedro desistiu do programa, na noite de domingo, 18. Jordana revelou, logo depois da desistência do brother, que ele tentou assediá-la dentro da casa.

De acordo com Jordana, Pedro entrou com ela no confessionário, a agarrou e tentou beijá-la a força. “Ele entrou comigo no confessionário, me pegou pelo pescoço e tentou me beijar”, disse ela em conversa com Breno e Paulo Augusto.

Em seguida, a participante declarou que confrontou Pedro. “Eu falei: ‘Você está louco, o que você está fazendo? Ele falou: ‘Estou fazendo o que me deu vontade'”, contou Jordana.

Pedro apertou o botão de desistência

Na noite de ontem, o brother apertou o botão logo após botão ficar verde. Na semana passada, ele foi escolhido por votação popular, após participar da dinâmica da Casa de Vidro pela região Sul.

Os participantes estão na sala e presenciam a desistência de Pedro, que logo entra no Confessionário. "Já tava passando do ponto em todos os sentidos", disse Juliano Floss. "Apertou, já saiu", definiu Jonas Sulzbach.