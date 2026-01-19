Vai ser preso? Justiça é acionada após Pedro assediar colega no BBB

Caso gerou indignação e pode resultar em punições para Pedro - Foto: Reprodução | TV Globo

O BBB 26 se tornou palco de uma polêmica que repercutiu nas redes sociais — e fora delas também. Menos de uma semana após a estreia, Pedro desistiu do programa, na noite de domingo, 18. Jordana revelou, logo depois da desistência do brother, que ele tentou assediá-la dentro da casa. O caso gerou indignação e pode resultar em punições mais graves para o acusado.

No X (antigo Twitter), a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) comentou o ocorrido e disse que a Justiça e o Ministério Público já estão sendo acionados. "Isso é importante. As condutas foram publicizadas, e é essencial que o poder público se atente a tudo isso", escreveu.

A parlamentar teceu críticas à Globo e ao BBB. "Pela quadragésima vez, um participante do BBB se mostrou um completo nojento, dentro e fora da casa, com denúncias e relatos que vão de assédio durante o programa até um possível caso de pedof*lia fora dele", disparou.

"Acho que já passou da hora de questionar: com toda a pesquisa prévia da Rede Globo sobre os futuros participantes do BBB, é sério que, todo ano, eles são incapazes de detectar participantes com comportamentos nocivos, especialmente contra as mulheres ou até crianças?", questionou.

Erika seguiu: "É sério que, de Laércio a Pedro, nunca percebem nada? Nunca suspeitam de nada? Nunca refletem, por um instante, sobre quem estão presenteando com um possível estrelato nacional Precisamos, sim, sempre, nos enojar e denunciar cada caso de assédio cometido pelos participantes de um programa com um alcance desses".

Mas também devemos nos questionar e questionar o programa que consumimos. A possibilidade de que esses casos não sejam por acaso deve alarmar a todos. Erika Hilton - deputada federal

Por fim, Erika Hilton pontuou que "é, no mínimo, hora da Globo repensar seus processos. O assédio sexual afeta, sistematicamente, mais de 50% da população brasileira. Não podemos aceitar que ele seja normalizado em um programa que atinge e influencia tanta gente".

Leia a publicação completa:

O que aconteceu?

De acordo com Jordana, Pedro entrou com ela no confessionário, a agarrou e tentou beijá-la a força. “Ele entrou comigo no confessionário, me pegou pelo pescoço e tentou me beijar”, disse ela em conversa com Breno e Paulo Augusto.

Em seguida, a participante declarou que confrontou Pedro. “Eu falei: ‘Você está louco, o que você está fazendo? Ele falou: ‘Estou fazendo o que me deu vontade'”, contou Jordana.

Pedro apertou o botão de desistência

Na noite de ontem, o brother apertou o botão logo após botão ficar verde. Na semana passada, ele foi escolhido por votação popular, após participar da dinâmica da Casa de Vidro pela região Sul.

Os participantes estão na sala e presenciam a desistência de Pedro, que logo entra no Confessionário. "Já tava passando do ponto em todos os sentidos", disse Juliano Floss. "Apertou, já saiu", definiu Jonas Sulzbach.