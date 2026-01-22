Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BBB
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REALITY SHOW

Após BBB 26, Pedro é confinado em clínica e surge amarrado

Participante está sendo investigado por importunação sexual

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

22/01/2026 - 18:07 h
Pedro é confinado em clínica e surge amarrado
Pedro é confinado em clínica e surge amarrado -

Após ser expulso do BBB 26 por cometer importunação sexual, o ex-participante Pedro Henrique deu entrada em uma clínica psiquiátrica nesta quinta-feira, 22, no interior do Paraná.

Nas redes sociais, imagens do ex-brother viralizaram. Nas publicações, ele aparece sendo encaminhado por uma ambulância do Sistema Único de Saúde (SUS), com os pés amarrados.

Tudo sobre BBB em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A internação gerou grande repercussão entre os internautas. “Eu realmente acredito que ele estava em um surto psicótico”, comentou um usuário. Já outro demonstrou desconfiança: “Estou convicta de que esse menino está inventando essa presepada toda”.

Leia Também:

Famosa é a primeira ex-BBB indicada ao Oscar; saiba quem é
Acusação de homofobia e promessa: o que rolou na festa do BBB
BBB 26: Karol Conká retorna ao reality show da TV Globo

Pedro deixou o reality show após tentar beijar à força a advogada Jordana. O comportamento foi confirmado por ele em depoimento no confessionário.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

BBB bbb 26 Pedro no BBB 26

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pedro é confinado em clínica e surge amarrado
Play

Amigas? Após tretas no BBB, Karol Conká post foto com Juliette

Pedro é confinado em clínica e surge amarrado
Play

Davi é ovacionado por multidão no Rio de Janeiro

Pedro é confinado em clínica e surge amarrado
Play

Davi revela que ainda não reencontrou namorada: “Calabreso tá nervoso”

Pedro é confinado em clínica e surge amarrado
Play

Famosos comemoram a vitória de Davi na final do BBB 24; veja

x