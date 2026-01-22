Após BBB 26, Pedro é confinado em clínica e surge amarrado

Pedro é confinado em clínica e surge amarrado - Foto: Reprodução| Globoplay

Após ser expulso do BBB 26 por cometer importunação sexual, o ex-participante Pedro Henrique deu entrada em uma clínica psiquiátrica nesta quinta-feira, 22, no interior do Paraná.

Nas redes sociais, imagens do ex-brother viralizaram. Nas publicações, ele aparece sendo encaminhado por uma ambulância do Sistema Único de Saúde (SUS), com os pés amarrados.

A internação gerou grande repercussão entre os internautas. “Eu realmente acredito que ele estava em um surto psicótico”, comentou um usuário. Já outro demonstrou desconfiança: “Estou convicta de que esse menino está inventando essa presepada toda”.

Pedro deixou o reality show após tentar beijar à força a advogada Jordana. O comportamento foi confirmado por ele em depoimento no confessionário.