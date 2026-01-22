Famosa é a primeira ex-BBB indicada ao Oscar; saiba quem é

O Agente Secreto recebeu quatro indicações no prêmio internacional - Foto: Divulgação

Conhecida por sua participação no BBB 15, a pernambucana Mariza Moreira integrou o elenco do filme "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho, indicado ao Oscar nesta quinta-feira,22, em quatro categorias. Com a nomeação, Mariza se tornou a primeira ex-BBB a participar de uma produção indicada à principal premiação do cinema mundial.

No longa, a atriz contracenou com o baiano Wagner Moura em cenas gravadas no Cinema São Luiz, em Recife.

Tudo sobre BBB em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Apesar de sua participação breve, Mariza revelou, em entrevista ao Gshow, que recebeu elogios do ator. “Quando eu acabei, Wagner Moura disse para mim: ‘Você arrasou, menina’”, contou.

O Agente Secreto também foi destaque no Globo de Ouro 2026, onde venceu nas categorias de Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Ator em Filme de Drama, com Wagner Moura. No Oscar, a produção concorre a Melhor Elenco, Melhor Filme Internacional, Melhor Filme e Melhor Ator.

BBB 15

A passagem de Mariza Moreira pelo reality show da TV Globo foi marcada por sua personalidade forte e discursos em defesa da luta e dos direitos dos professores. Ela foi a nona eliminada da edição.