BBB
RIVAIS?

Isabelle Nogueira abre o jogo sobre torcida para Marciele no BBB 26

A Cunhã Poranga do Boi Garantido comentou a participação da conterrânea

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

23/01/2026 - 19:18 h
A ex-BBB conversou com o Portal A TARDE
Isabelle Nogueira voltou a falar sobre a participação de Marciele Albuquerque no BBB 26. Cunhã Poranga do Boi Garantido, a morena revelou que está torcendo pela conterrânea, que é representante do Boi Caprichoso e sua rival durante o Festival de Parintins.

“Estou na torcida sim pela Marciele, ela está arrasando muito. No começo do jogo muita coisa vai acontecer, com certeza, a gente vai ver muito mais de todos os participantes, mas eu tenho certeza absoluta que ela já está arrasando e vai arrasar mais ainda. Estou na torcida com certeza”, disse ela ao ser questionada pelo Portal A TARDE.

Vale lembrar que além de Marciele, a 26ª edição do reality show também conta com a participação de outro integrante da região Norte: Brigido Neto. Os dois disputaram a vaga no programa através da dinâmica da Casa de Vidro, juntamente com Livia Christina e Ricardo Chahini, conhecido como Ricardinho.

Saída do Boi Garantido

Durante o bate-papo com a imprensa, Isabelle também falou sobre os rumores de sua saída do Boi Garantido em 2027. A influenciadora explicou que neste ano está focada em conquistar o bicampeonato do Garantido durante o 59º Festival Folclórico de Parintins.

Reviravolta: ex-BBB Pedro planeja processar Globo após saída
Após BBB 26, Pedro é confinado em clínica e surge amarrado
Famosa é a primeira ex-BBB indicada ao Oscar; saiba quem é

“Eu danço boi-bumbá há muitos anos. De forma profissional tenho 18 anos já e eu estou no Garantido como item há 13 anos de forma oficial. Nesse ano de 2026, eu tenho certeza absoluta que eu vou viver momentos incríveis, muito marcantes, e o nosso foco nesse momento é no bicampeonato do Garantido, então todos os trabalhos estão voltados para isso”, disparou.

Entretanto, a famosa explicou que caso sua saída seja formalizada, ela comunicará aos fãs e seguidores. “Eu tenho certeza que algumas coisas vão acontecer e se esse for o caminho todo mundo vai ser informado no tempo certo. A minha vida realmente é uma vida com muitos compromissos hoje, muitas agendas, que às vezes me deixam fora do Amazonas”, concluiu.

BBB bbb 26 Isabelle Cunhã Isabelle Nogueira marciele

x