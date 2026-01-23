Isabelle Nogueira abre o jogo sobre torcida para Marciele no BBB 26

A ex-BBB conversou com o Portal A TARDE - Foto: Franciely Gomes | Instagram

Isabelle Nogueira voltou a falar sobre a participação de Marciele Albuquerque no BBB 26. Cunhã Poranga do Boi Garantido, a morena revelou que está torcendo pela conterrânea, que é representante do Boi Caprichoso e sua rival durante o Festival de Parintins.

“Estou na torcida sim pela Marciele, ela está arrasando muito. No começo do jogo muita coisa vai acontecer, com certeza, a gente vai ver muito mais de todos os participantes, mas eu tenho certeza absoluta que ela já está arrasando e vai arrasar mais ainda. Estou na torcida com certeza”, disse ela ao ser questionada pelo Portal A TARDE.

Tudo sobre BBB em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Vale lembrar que além de Marciele, a 26ª edição do reality show também conta com a participação de outro integrante da região Norte: Brigido Neto. Os dois disputaram a vaga no programa através da dinâmica da Casa de Vidro, juntamente com Livia Christina e Ricardo Chahini, conhecido como Ricardinho.

Saída do Boi Garantido

Durante o bate-papo com a imprensa, Isabelle também falou sobre os rumores de sua saída do Boi Garantido em 2027. A influenciadora explicou que neste ano está focada em conquistar o bicampeonato do Garantido durante o 59º Festival Folclórico de Parintins.

“Eu danço boi-bumbá há muitos anos. De forma profissional tenho 18 anos já e eu estou no Garantido como item há 13 anos de forma oficial. Nesse ano de 2026, eu tenho certeza absoluta que eu vou viver momentos incríveis, muito marcantes, e o nosso foco nesse momento é no bicampeonato do Garantido, então todos os trabalhos estão voltados para isso”, disparou.

Entretanto, a famosa explicou que caso sua saída seja formalizada, ela comunicará aos fãs e seguidores. “Eu tenho certeza que algumas coisas vão acontecer e se esse for o caminho todo mundo vai ser informado no tempo certo. A minha vida realmente é uma vida com muitos compromissos hoje, muitas agendas, que às vezes me deixam fora do Amazonas”, concluiu.