HOME > TELEVISÃO
PIPOCA

BBB 26: conheça os participantes da Casa de Vidro

Os brothers estão disputando uma vaga na casa mais vigiada do Brasil

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

09/01/2026 - 18:50 h
O programa começa na segunda-feira, 12
Os participantes das Casas de Vidro do BBB 26 já foram oficialmente anunciados nesta sexta-feira, 9. Representantes de estados das cinco regiões do país, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, 20 brothers disputarão uma vaga na casa mais vigiada do Brasil.

A disputa está sendo dividida entre homens e mulheres, totalizando duas vagas em cada região. A votação pode ser feita através do site oficial do reality show da TV Globo e não tem limite.

Os menos votados darão adeus ao sonho de integrar a lista de participantes do programa, que ainda contará com pessoas famosas, do grupo chamado ‘Camarote’ e ex-participantes do reality, que serão chamados de ‘Veteranos’.

A divulgação completa da lista será feita no dia da estreia do programa, na próxima segunda-feira, 12, após a exibição da novela das 21h, ‘Três Graças’.

Três Graças sofre com baixa audiência e acende alerta na Globo
“Esse é o motivo da minha vida”: baiano pede votos para BBB 26
BBB 26: conheça o baiano que está na Casa de Vidro em Salvador

Conheça os brothers:

Norte

Livia - Amazonas

Dançarina e influenciadora digital, Livia tem 26 anos, nasceu em Parintins e hoje mora em Manaus, Amazonas. Ela é conhecida por ocupar posição de Rainha do Boi Garantido durante o Festival de Parintins.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por TV Globo (@tvglobo)

Marciele - Pará

Natural de Juruti, Pará, Marciele tem 32 anos e vive há 16 em Manaus, Amazonas. É influenciadora digital, empreendedora e Cunhã-poranga do Boi Caprichoso há quase dez anos.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por TV Globo (@tvglobo)

Brigido - Amazonas

Brigido, de 34 anos, é nascido e vive em Manaus, Amazonas. É formado em Engenharia de Produção e após trabalhar na área, assumiu o posto de diretor de uma escola particular.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por TV Globo (@tvglobo)

Ricardinho - Pará

Natural de Belém do Pará, Ricardinho tem 27 anos e vive hoje em São Paulo, capital. Formado em Educação Física, trabalha como atleta profissional de futebol freestyle e é influenciador digital.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por TV Globo (@tvglobo)

Nordeste

Maxiane - Pernambuco

Natural de Nazaré da Mata, Maxiane tem 32 anos e é professora de História do Ensino Médio na rede estadual e influenciadora digital.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por TV Globo (@tvglobo)

Rafaella - Alagoas

A terapeuta ocupacional Rafaella tem 29 anos, nasceu e mora em Maceió, Alagoas. Atualmente, ela trabalha com crianças no espectro autista, atendendo a famílias que não conseguem acesso ao tratamento.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por TV Globo (@tvglobo)

Leandro - Bahia

Natural de Salvador, Leandro tem 42 anos e vive hoje no bairro de Itapuã, onde trabalha como produtor cultural e arte-educador.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por TV Globo (@tvglobo)

Marcelo - Rio Grande do Norte

Médico, de 31 anos, Marcelo é de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, onde mora hoje. Aos 17 anos, chegou a cursar Psicologia, mas decidiu ir para a Bolívia estudar Medicina.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por TV Globo (@tvglobo)

Centro-Oeste

Chaiany - Goiás

Chaiany nasceu em Brasília (DF) e atualmente mora em São João da Aliança, município de Goiás. Ela tem 25 anos de idade e está desempregada atualmente.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por TV Globo (@tvglobo)

Jordana - Distrito Federal

Nascida em Paraíso do Tocantins, Jordana vive em Brasília, no Distrito Federal. Aos 29 anos, ela é advogada, modelo e trabalha como influenciadora digital.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por TV Globo (@tvglobo)

Paulo Augusto - Goiás

O estudante de Medicina Veterinária Paulo Augusto tem 21 anos e é natural de Inhumas, Goiás. Atualmente, vive em Anápolis, no mesmo estado, e trabalha como pecuarista e influenciador.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por TV Globo (@tvglobo)

Ricardo - Goiás

Natural de Niquelândia, Goiás, Ricardo vive atualmente na capital do estado. Ele tem 35 anos e já foi atleta profissional de basquete, trabalhando atualmente como modelo.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por TV Globo (@tvglobo)

Sudeste

Gabriela - São Paulo

A estudante de Psicologia Gabriela tem 21 anos e é de São Paulo capital, onde mora atualmente. Trabalha como auxiliar de terapeuta em uma clínica com crianças com transtorno do espectro autista.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por TV Globo (@tvglobo)

Milena - Minas Gerais

Milena tem 26 anos e é natural de Itambacuri, Minas Gerais. Atualmente, mora em Teófilo Otoni, no mesmo estado. Trabalha com recreação infantil, como empregada doméstica e babá.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por TV Globo (@tvglobo)

Breno - Minas Gerais

Natural de Contagem, Minas Gerais, Breno tem 33 anos e hoje mora em Florianópolis, Santa Catarina. É formado em Biologia e tem mestrado em Biotecnologia.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por TV Globo (@tvglobo)

Marcel - São Paulo

Marcel é natural de Catanduva, no interior de São Paulo, onde vive hoje. Tem 35 anos e é advogado.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por TV Globo (@tvglobo)

Sul

Elisa - Rio Grande do Sul

Natural de Canoas, no Rio Grande do Sul, Elisa tem 28 anos e mora atualmente Rio de Janeiro. É modelo e empreendedora, e possui formação técnica em Processos Gerenciais.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por TV Globo (@tvglobo)

Samira - Rio Grande do Sul

Com 25 anos, Samira estuda Direito e é natural de Butiá, no Rio Grande do Sul, cresceu em Gravataí, mas hoje vive em Imbituba, Santa Catarina.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por TV Globo (@tvglobo)

Matheus - Rio Grande do Sul

Aos 25 anos, o bancário Matheus nasceu e vive em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Cresceu sonhando em ser jogador de futebol e hegou a competir profissionalmente, mas parou após uma lesão.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por TV Globo (@tvglobo)

Pedro - Paraná

Natural de Colombo, no Paraná, Pedro Henrique atualmente mora em Curitiba. Tem 22 anos e é vendedor ambulante de flores e trufas.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por TV Globo (@tvglobo)

x