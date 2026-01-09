BBB 26: conheça os participantes da Casa de Vidro

O programa começa na segunda-feira, 12 - Foto: Reprodução | TV Globo

Os participantes das Casas de Vidro do BBB 26 já foram oficialmente anunciados nesta sexta-feira, 9. Representantes de estados das cinco regiões do país, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, 20 brothers disputarão uma vaga na casa mais vigiada do Brasil.

A disputa está sendo dividida entre homens e mulheres, totalizando duas vagas em cada região. A votação pode ser feita através do site oficial do reality show da TV Globo e não tem limite.

Os menos votados darão adeus ao sonho de integrar a lista de participantes do programa, que ainda contará com pessoas famosas, do grupo chamado ‘Camarote’ e ex-participantes do reality, que serão chamados de ‘Veteranos’.

A divulgação completa da lista será feita no dia da estreia do programa, na próxima segunda-feira, 12, após a exibição da novela das 21h, ‘Três Graças’.

Conheça os brothers:

Norte

Livia - Amazonas

Dançarina e influenciadora digital, Livia tem 26 anos, nasceu em Parintins e hoje mora em Manaus, Amazonas. Ela é conhecida por ocupar posição de Rainha do Boi Garantido durante o Festival de Parintins.

Marciele - Pará

Natural de Juruti, Pará, Marciele tem 32 anos e vive há 16 em Manaus, Amazonas. É influenciadora digital, empreendedora e Cunhã-poranga do Boi Caprichoso há quase dez anos.

Brigido - Amazonas

Brigido, de 34 anos, é nascido e vive em Manaus, Amazonas. É formado em Engenharia de Produção e após trabalhar na área, assumiu o posto de diretor de uma escola particular.

Ricardinho - Pará

Natural de Belém do Pará, Ricardinho tem 27 anos e vive hoje em São Paulo, capital. Formado em Educação Física, trabalha como atleta profissional de futebol freestyle e é influenciador digital.

Nordeste

Maxiane - Pernambuco

Natural de Nazaré da Mata, Maxiane tem 32 anos e é professora de História do Ensino Médio na rede estadual e influenciadora digital.

Rafaella - Alagoas

A terapeuta ocupacional Rafaella tem 29 anos, nasceu e mora em Maceió, Alagoas. Atualmente, ela trabalha com crianças no espectro autista, atendendo a famílias que não conseguem acesso ao tratamento.

Leandro - Bahia

Natural de Salvador, Leandro tem 42 anos e vive hoje no bairro de Itapuã, onde trabalha como produtor cultural e arte-educador.

Marcelo - Rio Grande do Norte

Médico, de 31 anos, Marcelo é de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, onde mora hoje. Aos 17 anos, chegou a cursar Psicologia, mas decidiu ir para a Bolívia estudar Medicina.

Centro-Oeste

Chaiany - Goiás

Chaiany nasceu em Brasília (DF) e atualmente mora em São João da Aliança, município de Goiás. Ela tem 25 anos de idade e está desempregada atualmente.

Jordana - Distrito Federal

Nascida em Paraíso do Tocantins, Jordana vive em Brasília, no Distrito Federal. Aos 29 anos, ela é advogada, modelo e trabalha como influenciadora digital.

Paulo Augusto - Goiás

O estudante de Medicina Veterinária Paulo Augusto tem 21 anos e é natural de Inhumas, Goiás. Atualmente, vive em Anápolis, no mesmo estado, e trabalha como pecuarista e influenciador.

Ricardo - Goiás

Natural de Niquelândia, Goiás, Ricardo vive atualmente na capital do estado. Ele tem 35 anos e já foi atleta profissional de basquete, trabalhando atualmente como modelo.

Sudeste

Gabriela - São Paulo

A estudante de Psicologia Gabriela tem 21 anos e é de São Paulo capital, onde mora atualmente. Trabalha como auxiliar de terapeuta em uma clínica com crianças com transtorno do espectro autista.

Milena - Minas Gerais

Milena tem 26 anos e é natural de Itambacuri, Minas Gerais. Atualmente, mora em Teófilo Otoni, no mesmo estado. Trabalha com recreação infantil, como empregada doméstica e babá.

Breno - Minas Gerais

Natural de Contagem, Minas Gerais, Breno tem 33 anos e hoje mora em Florianópolis, Santa Catarina. É formado em Biologia e tem mestrado em Biotecnologia.

Marcel - São Paulo

Marcel é natural de Catanduva, no interior de São Paulo, onde vive hoje. Tem 35 anos e é advogado.

Sul

Elisa - Rio Grande do Sul

Natural de Canoas, no Rio Grande do Sul, Elisa tem 28 anos e mora atualmente Rio de Janeiro. É modelo e empreendedora, e possui formação técnica em Processos Gerenciais.

Samira - Rio Grande do Sul

Com 25 anos, Samira estuda Direito e é natural de Butiá, no Rio Grande do Sul, cresceu em Gravataí, mas hoje vive em Imbituba, Santa Catarina.

Matheus - Rio Grande do Sul

Aos 25 anos, o bancário Matheus nasceu e vive em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Cresceu sonhando em ser jogador de futebol e hegou a competir profissionalmente, mas parou após uma lesão.

Pedro - Paraná

Natural de Colombo, no Paraná, Pedro Henrique atualmente mora em Curitiba. Tem 22 anos e é vendedor ambulante de flores e trufas.