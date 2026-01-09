“Esse é o motivo da minha vida”: baiano pede votos para BBB 26

Leandro não escondeu a empolgação ao ver o povo em volta da estrutura - Foto: Reprodução| Instagram

Após muita ansiedade, foram revelados, na tarde desta sexta-feira, 9, os quatros candidatos da Casa de Vidro do Nordeste, localizada no Shopping Bela Vista, em Salvador, que disputam duas vagas no Big Brother Brasil 26. Entre eles está o baiano Leandro, de 42 anos.

Morador de Itapuã, em Salvador, Leandro não escondeu a empolgação ao ver o público do shopping em volta da estrutura transparente. Em conversa com quem estava por lá, ele pediu empolgado para que votassem nele.

Formado em artes cênicas e música pela UFBA, a arte também inspirou sua filha, a pequena Lilica Rocha, que, aos 11 anos canta, dança e toca instrumentos, e já acumula mais de 320 mil seguidores em sua conta no Instagram. A menina chegou a participar de programas televisivos como o “Domingão com o Huck”, da TV Globo.

Em entrevista aos portais A TARDE e MASSA!, ele revela o motivo que o fez disputar uma vaga no reality show, que estreia na próxima segunda-feira, 12. “Eu posso chegar na final, e, quem sabe, ganhar. É por isso que eu estou aqui. Esse é o motivo maior da minha vida [financiar a carreira da filha]", disse.

Quem são os favoritos da Casa de Vidro?

Do público presente na Casa de Vidro, instalada no Shopping Bela Vista, em Salvador, dois dos quatro participantes chamaram atenção e se destacaram entre as pessoas que acompanharam a dinâmica no local.

Além do baiano Leandro, outro nome bastante comentado pelo público é o da pernambucana Maxiane, de 32 anos, natural de Nazaré da Mata. Os dois conquistaram os presentes pelo carisma, segundo relata Marília, turismóloga de 42 anos.

“Eu estou torcendo pelo de vermelho, que é o baiano, de Salvador, e pela pernambucana, que está de vestido amarelo. Espero que eles não sejam plantas, mas pessoas bem desenvolvidas dentro do jogo”, afirmou.

Marilia, turismóloga, de 42 anos

A turismóloga ainda relembrou a participação do baiano Davi Brito, vencedor do reality em 2024. “Tomara que eles sigam a mesma trajetória do ex-BBB Davi, que foi campeão. Eu torci bastante por ele e sou fã até hoje. Espero que seja nessa mesma pegada, nessa mesma linha”, completou.