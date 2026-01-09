Menu
TELEVISÃO
VEM AÍ

Casa de Vidro em Salvador: quem o público quer ver no BBB 26?

Baianos citam Belle Daltro, Rafaela Moreira e até Davi Brito como favoritos para entrar no reality

Edvaldo Sales e Laís Machado

Por Edvaldo Sales e Laís Machado

09/01/2026 - 13:06 h | Atualizada em 09/01/2026 - 13:43
Casa de Vidro Nordeste
Casa de Vidro Nordeste -

A movimentação na Casa de Vidro Nordeste, montada no Shopping Bela Vista, em Salvador, segue deixando os fãs do BBB ansiosos para a edição de 2026, que estreia na próxima segunda-feira, 12.

Todas as Casas de Vidro serão reveladas nesta sexta-feira, 9. Além de Salvador, tem mais estruturas montadas também em São Caetano do Sul (SP), Brasília (DF), Porto Alegre (RS) e Manaus (AM).

O Portal A TARDE visitou a residência transparente montada na capital baiana e conversou com o público que estava por lá. Entre os curiosos que passaram pelo local, a jovem Giovana Carvalho, de 23 anos, disse que está amando a dinâmica, ainda mais por acontecer em Salvador.

“Gostei que foi aqui em Salvador, nossa cidade. Espero que entre uma pessoa conhecida que não seja planta, que faça alguma coisa legal no jogo, como Rafaela Moreira, que seria uma ótima pessoa para entrar”, opinou.

Questionada sobre quais influenciadores ou personalidades de Salvador ela gostaria de ver no espaço, Giovana não hesitou: “Belle Daltro. Acho que eu gostaria de ver Filipo também. Ele é criador de conteúdo aqui de Salvador”.

Giovana Carvalho
Giovana Carvalho

Outra que também fez questão de dar opinar foi Leidiane Barbosa, de 36 anos, moradora de Brotas e fã assídua do programa. Para ela, Belle Daltro deveria mesmo ganhar uma vaga, mas a surpresa veio na hora da escolha masculina: a espectadora gostaria de ver novamente o campeão do BBB 24, Davi Brito. “Acho que ele ia render mais. Com certeza”, respondeu.

Leidiane ainda entrou na brincadeira sobre qual tipo de jogadora seria dentro do reality. Entre ser planta ou colocar fogo no parquinho, ela escolheu ficar quieta: “Planta, porque sempre ganha. Não adianta. Nem se mete também, nem atrapalha.”

Leidiane Barbosa
Leidiane Barbosa

A servidora Gabriela Nascimento, que é de Salvador e mora em Recife, afirmou que é mais espectadora. “Prefiro estar do lado de cá, assistindo pelas telinhas. Estou aqui só pela experiência de observar a galera”, disse. Porém, ela afirmou que caso ganhasse o prêmio, faria algumas viagens e pagaria contas.

Além disso, ela destacou que, apesar de ser soteropolitana, "gostaria de ver um Gil do Vigor novamente, com a energia dele, revigorando".

Gabriela Nascimento com a família
Gabriela Nascimento com a família

Veja a Casa de Vidro Nordeste:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Jornal MASSA! (@jornalmassaoficial)

BBB 26

O BBB 26 estreia na próxima segunda-feira, 12, na TV Globo. Este ano, a dinâmica coloca o público no comando: todo o grupo Pipoca será escolhido a partir da votação da Casa de Vidro. Vinte anônimos estão confinados pelo Brasil, mas apenas dez serão selecionados para entrar oficialmente no jogo.

O resultado sai no próximo domingo, 11, durante o ‘Fantástico’. Os escolhidos se juntarão aos integrantes dos grupos Camarote e Veteranos, revelados apenas na estreia do programa.

