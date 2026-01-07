Menu
DEU RUIM!

Cantora perde vaga no BBB 26 por motivo inusitado

A artista revelou que foi convidada pela produção do programa

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

07/01/2026 - 21:44 h
A cantora está fora do elenco deste ano -

As especulações em torno dos participantes do BBB 26 não param. Conhecida por participar da 20ª edição do reality show da TV Globo, a cantora Flay revelou que foi convidada para integrar o time de ‘Veteranos’ do programa, mas perdeu a caga por um motivo inusitado.

A artista explicou que a produção do Big Brother Brasil retirou o convite após o jornalista Leo Dias vazar sua participação. “Sim, minha gente, o BBB 26 me procurou para eu voltar para o programa e eu aceitei, obviamente”, iniciou ela.

“Além de grande fã do reality, eu sou extremamente grata, porque a participação mudou minha vida, todo mundo acompanhou. Bom, eu decidi falar com vocês aqui em respeito a todo mundo que tá torcendo por mim, estou vendo que as expectativas estão altíssimas com essa notícia da minha participação no BBB 26”, afirmou.

Descoberta de Leo Dias

A famosa contou que não sabe como o comunicador descobriu sobre o convite e que ficou muito chateada com o ocorrido. “O programa realmente me procurou (...). Eu aceitei, mas fiquei de aguardar um segundo contato. Meses depois, a notícia vazou e eu, honestamente, não sei como Leo Dias descobriu que eu estava negociando minha volta. Eu não falei para ninguém”, disparou.

“Dois dias depois de vazar a notícia no Leo Dias e se espalhar por toda a internet, eu recebi uma nova mensagem cancelando minha possível participação. Eu estava a caminho de uma gravação. Eu lembro que nessa hora o meu mundo caiu, gente. Meu mundo caiu, porque eu fiz uma manobra muito arriscada, e eu tenho consciência disso. Eu decidi parar meus shows, além dos investimentos nos álbuns”, explicou.

“De maneira alguma eu estou fazendo esse vídeo como forma de reclamação com a Rede Globo, com o programa... é mais um pronunciamento em respeito a todo mundo que acompanha minha carreira”, concluiu.

x