Cantora perde vaga no BBB 26 por motivo inusitado
A artista revelou que foi convidada pela produção do programa
Por Franciely Gomes
As especulações em torno dos participantes do BBB 26 não param. Conhecida por participar da 20ª edição do reality show da TV Globo, a cantora Flay revelou que foi convidada para integrar o time de ‘Veteranos’ do programa, mas perdeu a caga por um motivo inusitado.
A artista explicou que a produção do Big Brother Brasil retirou o convite após o jornalista Leo Dias vazar sua participação. “Sim, minha gente, o BBB 26 me procurou para eu voltar para o programa e eu aceitei, obviamente”, iniciou ela.
“Além de grande fã do reality, eu sou extremamente grata, porque a participação mudou minha vida, todo mundo acompanhou. Bom, eu decidi falar com vocês aqui em respeito a todo mundo que tá torcendo por mim, estou vendo que as expectativas estão altíssimas com essa notícia da minha participação no BBB 26”, afirmou.
Descoberta de Leo Dias
A famosa contou que não sabe como o comunicador descobriu sobre o convite e que ficou muito chateada com o ocorrido. “O programa realmente me procurou (...). Eu aceitei, mas fiquei de aguardar um segundo contato. Meses depois, a notícia vazou e eu, honestamente, não sei como Leo Dias descobriu que eu estava negociando minha volta. Eu não falei para ninguém”, disparou.
“Dois dias depois de vazar a notícia no Leo Dias e se espalhar por toda a internet, eu recebi uma nova mensagem cancelando minha possível participação. Eu estava a caminho de uma gravação. Eu lembro que nessa hora o meu mundo caiu, gente. Meu mundo caiu, porque eu fiz uma manobra muito arriscada, e eu tenho consciência disso. Eu decidi parar meus shows, além dos investimentos nos álbuns”, explicou.
“De maneira alguma eu estou fazendo esse vídeo como forma de reclamação com a Rede Globo, com o programa... é mais um pronunciamento em respeito a todo mundo que acompanha minha carreira”, concluiu.
