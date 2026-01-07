Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VEM AÍ

Saiba quando será o encontro de Belo e Viviane em ‘Três Graças’

O ex-casal contracenará lado a lado na trama

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

07/01/2026 - 20:38 h
Os dois estão separados há quase 20 anos
Os dois estão separados há quase 20 anos -

O encontro mais esperado pelos telespectadores da novela ‘Três Graças’ está prestes a acontecer. Ex-casal na vida real, o cantor Belo e a atriz Viviane Araújo interpretarão um par romântico na ficção, após quase 20 anos da separação.

O capítulo do reencontro está previsto para ser exibido na semana de 19 a 24 de janeiro. A cena será um flashback e mostrará o personagem Misael fugindo para o Rio de Janeiro, onde encontra sua ex-namorada, chamada Consuelo.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ao longo da trama, o ex-casal também terá uma recaída e protagonizará cenas de beijos, mas ainda não se sabe a data da exibição destas imagens, que prometem causar um burburinho entre o público.

Leia Também:

BBB 26: cantor revela por que recusou convite para o reality
Primeira cena de Belo e Viviane Araújo em Três Graças agita a web
Marília Mendonça será homenageada em nova novela da Globo

Separação polêmica

Vale lembrar que Belo e Viviane se separaram devido a sequência de acusações de traições cometidas por ambos os famosos. Eles ficaram juntos por cerca de quase 10 anos, desde 1998.

Anos depois, Belo admitiu ter traído Viviane, mas reforçou que não foi com a influenciadora Gracyanne Barbosa, com quem engatou um relacionamento logo depois. Entretanto o romance dele com a musa fitness chegou ao fim em 2024.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

belo Três Graças Viviane Araújo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Os dois estão separados há quase 20 anos
Play

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

Os dois estão separados há quase 20 anos
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

Os dois estão separados há quase 20 anos
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Os dois estão separados há quase 20 anos
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

x