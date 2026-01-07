Saiba quando será o encontro de Belo e Viviane em ‘Três Graças’

Os dois estão separados há quase 20 anos - Foto: Reprodução | Instagram

O encontro mais esperado pelos telespectadores da novela ‘Três Graças’ está prestes a acontecer. Ex-casal na vida real, o cantor Belo e a atriz Viviane Araújo interpretarão um par romântico na ficção, após quase 20 anos da separação.

O capítulo do reencontro está previsto para ser exibido na semana de 19 a 24 de janeiro. A cena será um flashback e mostrará o personagem Misael fugindo para o Rio de Janeiro, onde encontra sua ex-namorada, chamada Consuelo.

Ao longo da trama, o ex-casal também terá uma recaída e protagonizará cenas de beijos, mas ainda não se sabe a data da exibição destas imagens, que prometem causar um burburinho entre o público.

Separação polêmica

Vale lembrar que Belo e Viviane se separaram devido a sequência de acusações de traições cometidas por ambos os famosos. Eles ficaram juntos por cerca de quase 10 anos, desde 1998.

Anos depois, Belo admitiu ter traído Viviane, mas reforçou que não foi com a influenciadora Gracyanne Barbosa, com quem engatou um relacionamento logo depois. Entretanto o romance dele com a musa fitness chegou ao fim em 2024.