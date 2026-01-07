Primeira cena de Belo e Viviane Araújo em Três Graças agita a web

Reencontro de Belo e Viviane Araújo já está próximo de acontecer em “Três Graças” - Foto: Reprodução| TV Globo

O reencontro de Belo e Viviane Araújo já está próximo de acontecer em “Três Graças”, da TV Globo. Os dois iniciaram as gravações nesta quarta-feira,7, e imagens dos bastidores, já vieram a público e movimentaram as redes sociais, aumentando a expectativa do público para ver ambos juntos em cena.

Nos vídeos que circulam na internet, os artistas aparecem contracenando durante uma das sequências da trama. Em uma das falas, Viviane, que interpreta Consuelo dispara.

"Se não fosse eu, vindo do Rio de Janeiro pra cá, você já estava preso. […] Eu brigando? Eu vou perder meu tempo brigando?”, diz ela para Misael, personagem interpretado por Belo.

O vazamento dos bastidores agitou os fãs da novela, que não pouparam comentários. “A vida imita a arte e a arte imita a vida”, escreveu um internauta. Outro brincou: “É agora que eu pego ranço de vez do Misael”.

Um terceiro elogiou a produção, mas também ironizou: “Novelão, cena que remete a situações do relacionamento deles na vida real”. Já outro saiu em defesa do cantor: “Acho isso de mau gosto. Com tantas outras histórias possíveis, ela não merece isso”.

"Vim tomar conta de voce, quer voce queira ou não."

"Do mau-caráter traidor?"

"O que fazer se voce é meu carma, a cruz que tenho que carregar."



A Globo divulgando o bastidor da cena do Belo contracenando com Viviane Araújo. #Tresgraças pic.twitter.com/VChnnGPBsK — Sérgio Santos (@ZAMENZA) January 7, 2026

Além das cenas gravadas, Belo e Viviane também já foram vistos juntos nos bastidores, onde o cantor cumprimenta a atriz com um abraço enquanto ela se prepara para as gravações. De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Portal LeoDias, o encontro dos personagens na novela está previsto para ir ao ar no dia 19 de janeiro.