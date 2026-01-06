Piqué é perseguido com música de Shakira; assista

O casal terminou em 2022 - Foto: Reprodução | Instagram

Gerard Piqué foi perseguido por um fã da cantora Shakira neste fim de semana, em Ceuta, na Espanha. O atleta fazia um passeio no local, quando foi seguido por um carro que tocava a música “BZRP Music Sessions Vol. 53”, da cantora Shakira, sua ex-mulher.

🚨 𝗪𝗔𝗧𝗖𝗛: After FC Andorra's loss to Ceuta, some girls chased around Gerard Piqué on the street, loudly blasting Shakira's hit song dedicated to him. 🎶😬pic.twitter.com/a42XF7G0DC — Viralitity (@Viralitity) January 5, 2026

Segundo informações divulgadas pela imprensa internacional, os perseguidores se tratavam de jovens que tentaram tirar uma foto com Piqué e receberam uma resposta negativa. Irritados, eles se vingaram do famoso usando a mãe dos filhos dele.

O que chama atenção é que a música escolhida pelo grupo foi lançada por Shakira logo depois da separação, em 2022. Na época, ela foi traída pelo ex-jogador de futebol e se vingou falando mal dele na canção.

Vale lembrar que os dois ficaram juntos por cerca de 12 anos e são pais de Milan e Sasha. Atualmente ele está namorando com a modelo Clara Chía, apontada como pivô da separação.