DEU RUIM

Piqué é perseguido com música de Shakira; assista

O atleta foi perseguido durante um passeio na Espanha

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

06/01/2026 - 21:52 h
O casal terminou em 2022
O casal terminou em 2022

Gerard Piqué foi perseguido por um fã da cantora Shakira neste fim de semana, em Ceuta, na Espanha. O atleta fazia um passeio no local, quando foi seguido por um carro que tocava a música “BZRP Music Sessions Vol. 53”, da cantora Shakira, sua ex-mulher.

Segundo informações divulgadas pela imprensa internacional, os perseguidores se tratavam de jovens que tentaram tirar uma foto com Piqué e receberam uma resposta negativa. Irritados, eles se vingaram do famoso usando a mãe dos filhos dele.

Ana Castela tem recaída e reata namoro com Zé Felipe, diz jornalista
Cantor encontra jacaré no quintal e entra em pânico: “Tô apavorado”
Jojo Todynho exibe carro de luxo avaliado em mais de R$ 1 milhão

O que chama atenção é que a música escolhida pelo grupo foi lançada por Shakira logo depois da separação, em 2022. Na época, ela foi traída pelo ex-jogador de futebol e se vingou falando mal dele na canção.

Vale lembrar que os dois ficaram juntos por cerca de 12 anos e são pais de Milan e Sasha. Atualmente ele está namorando com a modelo Clara Chía, apontada como pivô da separação.

x