VOLTARAM!

Ana Castela tem recaída e reata namoro com Zé Felipe, diz jornalista

Os cantores estavam separados desde dezembro de 2025

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

06/01/2026 - 21:36 h
O cantor fez uma participação especial durante o navio da artista
O cantor fez uma participação especial durante o navio da artista

Parece que o cruzeiro de Ana Castela serviu para reaproximar a cantora de seu ex-namorado, o cantor Zé Felipe. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Matheus Baldi, do programa ‘Fofocalizando’, do SBT, o casal reatou o romance.

“Que teve algo diferente nessa madrugada no navio da Ana Castela e do Zé Felipe, teve. Ela aceitou conversar com ele e todo mundo, inclusive uma pessoa próxima deles, acredita que sim, teve o beijo. Eles não vão confirmar, porque eles querem agora um tempo sem falar sobre o assunto para a imprensa e sem ter hate nas redes sociais”, disse ele durante a atração.

O comunicador afirmou que os artistas estão mantendo a discrição sobre o retorno da relação. “Eles querem ter um tempo para eles e por hora vai ficar a dúvida e o ponto de interrogação: se está acontecendo ou não está acontecendo algo entre eles. Mas o que eu posso dizer para vocês é que por todos os atos que eu apurei, sim, os dois voltaram e estão juntos, mas ainda a gente não vai chamar de namoro”, disparou.

Por fim, Matheus garantiu que está tentando preservar a imagem da ‘Boiadeira’. “Óbvio que há uma alegria nessa possibilidade de eles reataram de fato, mas todo mundo da família acaba sofrendo junto, porque esses últimos dias foram muito sofridos, em especial para a Ana porque ela se mostra muito forte, mas quem a conhece na intimidade sabe da fragilidade dela”, afirmou.

“E o Zé, que é um menino do coração muito bom e, quando ele viu que podia envolver a Ana numa situação que la gerar tanta exposição e hate, ele também começou a ficar muito mal. Então, me falaram: 'é melhor dar tempo ao tempo”, concluiu.

