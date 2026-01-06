Menu
Xuxa solta o verbo ao defender Bruna Marquezine e Sasha

A apresentadora rebateu as críticas contra a interação das famosas

Por Franciely Gomes

06/01/2026 - 17:53 h
Sasha e Bruna são amigas desde crianças -

Xuxa Meneghel usou suas redes sociais para sair em defesa de sua filha, Sasha Meneghel, e da melhor amiga dela, a atriz Bruna Marquezine. A apresentadora rebateu a crítica da influenciadora Isa Rabello sobre a relação afetiva das famosas.

A moça postou um vídeo criticando a forma carinhosa como Sasha apelida a artista. “Se engulam, se comam, meu Deus do céu. Ficam ‘Bubu’, 30 anos chamando a amiga de Bubu? Ah, vai ver se eu estou na esquina, bando de gente besta!”, disparou ela.

Indignada com o ocorrido, Xuxa deixou um comentário na foto de Sasha, defendendo as jovens. “Sassssa e Bubu (apelido que eu dei, já que a Sasha a conheceu com 2 anos e a chamava de Buna)”, iniciou ela, explicando a origem do apelido.

“Minha Bubu e minha Sassa são lindas e bem-amadas. As outras pessoas eu chamarei de ‘mamás’ (mal-amadas e mal comidas). Por isso falam mal dessas duas meninas lindas, mulheres vitoriosas e amigas. As ‘mamás’ invejosas, beijinho no ombro e tchau, tchau”, completou.

Tags:

bruna marquezine Sasha Meneghel Xuxa Meneghel

x