ENTRETENIMENTO
LANÇAMENTO

Andressa Urach anuncia nova plataforma +18 após polêmica

Famosa segue movimentando as redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

06/01/2026 - 17:12 h
Andressa Urach segue movimentando as redes sociais com novos anúncios de marketing
Andressa Urach segue movimentando as redes sociais com novos anúncios de marketing

Andressa Urach segue movimentando as redes sociais com novos anúncios de marketing. Nesta segunda-feira,5, a influenciadora revelou que irá lançar uma plataforma própria de conteúdo adulto. Conhecida por produzir materiais voltados ao público maior de 18 anos, ela promete inovar o mercado com suas propostas.

“Em um mês vou criar uma plataforma de conteúdo para os criadores que estão cansados do mimimi de algumas plataformas”, declarou em uma publicação nas redes sociais.

Batizada de “Andressa Urach Videos”, a nova plataforma foi apresentada pela influenciadora como um projeto ambicioso. Em outra postagem, ela deu mais detalhes sobre a iniciativa. “Vai ser a maior plataforma de conteúdo adulto e fetiches (dentro da lei). Já anota esse nome aí! Lá os criadores serão livres pra trabalhar”, escreveu.

Os internautas foram a loucura com a novidade e não deixaram de expor suas opiniões. "O lance com o filho chocou tanto geral que nem a plataforma deixou ela subir o vídeo", disse um.

Outro comentou: "Ela faz o streaming dela! Te admiro muito espero te conhecer um dia". "Para de usar seu nome em tudo kkk", criticou um terceiro.

Um post compartilhado por Andressa Urach | Reserva Oficial (@aandressaurach)

x