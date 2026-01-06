Ex-BBB investe mais de R$ 1 milhão em lago artificial em sítio de luxo

Famosos estão cada vez mais inspirados em usurfruir de casas de alto padrão - Foto: Reprodução| Instagram

Os famosos estão cada vez mais inspirados a manter espaços exclusivos dentro de seus imóveis de luxo. Quem entrou para a lista de proprietários de casas de alto padrão foi o ex-BBB Arthur Picoli, que transformou seu sítio localizado em Conduru, distrito de Cachoeira de Itapemirim, no interior do município de Itapemirim.

Com um investimento de mais de R$ 1 milhão, o sítio conta com um lago artificial de aproximadamente 300 metros quadrados. De acordo com a empresa responsável pela obra, a estrutura, conhecida como praia particular, teve um custo total estimado em R$ 1,35 milhão, com valor médio de R$ 4.500 por metro quadrado.

A construção é semelhante ao lago presente na mansão do jogador Neymar, localizada em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Natural da região, Arthur Picoli adquiriu a propriedade no início de 2025, quando deu início às obras e decidiu nomear o sítio em homenagem ao avô, Bairo Louzada, falecido em 2022.

Em relacionamento com a também ex-BBB Ivy Moraes, o casal posou na residência no último domingo,4, e compartilhou registros nas redes sociais.

As imagens chamaram a atenção dos internautas, que elogiaram o investimento do ex-instrutor de crossfit. “O sítio é lindo, mas você consegue deixar tudo ainda mais especial”, comentou um seguidor. Outro escreveu: “Seu lugar de paz para recarregar as baterias, Arthur”.