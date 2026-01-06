Menu
ENTRETENIMENTO
FAMOSOS

Ex-BBB investe mais de R$ 1 milhão em lago artificial em sítio de luxo

Influenciador compartilhou momentos nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

06/01/2026 - 14:39 h
Famosos estão cada vez mais inspirados em usurfruir de casas de alto padrão
Os famosos estão cada vez mais inspirados a manter espaços exclusivos dentro de seus imóveis de luxo. Quem entrou para a lista de proprietários de casas de alto padrão foi o ex-BBB Arthur Picoli, que transformou seu sítio localizado em Conduru, distrito de Cachoeira de Itapemirim, no interior do município de Itapemirim.

Com um investimento de mais de R$ 1 milhão, o sítio conta com um lago artificial de aproximadamente 300 metros quadrados. De acordo com a empresa responsável pela obra, a estrutura, conhecida como praia particular, teve um custo total estimado em R$ 1,35 milhão, com valor médio de R$ 4.500 por metro quadrado.

A construção é semelhante ao lago presente na mansão do jogador Neymar, localizada em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Natural da região, Arthur Picoli adquiriu a propriedade no início de 2025, quando deu início às obras e decidiu nomear o sítio em homenagem ao avô, Bairo Louzada, falecido em 2022.

Leia Também:

Lucas Lima assume namoro dois anos após término com Sandy; confira
SBT honra desejo de Silvio Santos e estreia novo canal infantil
Aline Patriarca rompe o silêncio após beijar Cezar Black

Em relacionamento com a também ex-BBB Ivy Moraes, o casal posou na residência no último domingo,4, e compartilhou registros nas redes sociais.

As imagens chamaram a atenção dos internautas, que elogiaram o investimento do ex-instrutor de crossfit. “O sítio é lindo, mas você consegue deixar tudo ainda mais especial”, comentou um seguidor. Outro escreveu: “Seu lugar de paz para recarregar as baterias, Arthur”.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por vix.pool ecossistemas 🏝️ (@vix.ecossistemas)

Tags:

Arthur Picoli ex-BBB mansão de famosos

x