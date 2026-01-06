Menu
ENTRETENIMENTO
FAMOSOS

Batmóvel e jatinho: Neymar ostenta veículos de mais de R$ 300 milhões

Jogador compartilhou seus bens luxo nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

06/01/2026 - 16:17 h
Neymar segue ampliando sua coleção de bens de alto luxo
Neymar segue ampliando sua coleção de bens de alto luxo

Neymar segue ampliando sua coleção de bens de alto luxo. Conhecido por circular pelas ruas de Santos a bordo de uma Ferrari Purosangue prata, avaliada em cerca de R$ 7,5 milhões, o jogador tem compartilhado nas redes sociais alguns de seus sofisticados meios de locomoção.

Entre os destaques está um batmóvel, réplica de um dos carros mais icônicos do cinema, do Batman. O veículo, com mais de 500 cavalos de potência, fica guardado em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Construído pelo designer Adhemar Cabral, o automóvel teria custado ao atleta mais de R$ 8 milhões.

Além disso, Neymar também é proprietário de um avião particular preto, personalizado com suas iniciais. O modelo, um Dassault Falcon 900LX, é avaliado em aproximadamente R$ 250 milhões, conta com três motores e autonomia de quase 9 mil quilômetros.

O jogador ainda possui um helicóptero, estimado em cerca de R$ 52 milhões, frequentemente utilizado em deslocamentos, inclusive para visitas ao centro de treinamento.

Alguns desses veículos já estiveram envolvidos em polêmicas nas redes sociais, como quando Neymar foi flagrado no interior de São Paulo durante uma festa, episódio que gerou grande repercussão.

