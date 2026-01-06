Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PODE ISSO?

Andressa Urach faz ensaio sensual vestida de santa religiosa e polemiza

A famosa ainda contou detalhes sobre a escolha da santa

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

06/01/2026 - 17:04 h
A famosa escolheu uma santa para representar
A famosa escolheu uma santa para representar -

Andressa Urach voltou a polemizar nas redes sociais nesta semana. Após gravar um vídeo íntimo com seu filho mais velho, Arthur Urach, a influenciadora fez um ensaio sensual vestida de santa religiosa.

As fotos fazem parte da estreia dela no Carnaval deste ano e foram feitas na quadra da escola de samba Unidos do Porto da Pedra, agremiação pela qual ela desfilará no cargo de musa na Série Ouro.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Andressa Urach | Reserva Oficial (@aandressaurach)

A famosa revelou que escolheu representar Maria Madalena por toda a história dela na bíblia, já que ela foi julgada pelo povo. “Quando pensei nas fotos, pensei muito em Maria Madalena. Ela é uma mulher que foi julgada, apontada e colocada à margem, assim como tantas outras ao longo da história”, disse ela em entrevista à revista Quem.

Leia Também:

Batmóvel e jatinho: Neymar ostenta veículos de mais de R$ 300 milhões
Ex-BBB investe mais de R$ 1 milhão em lago artificial em sítio de luxo
Lucas Lima assume namoro dois anos após término com Sandy; confira

“Eu quis entrar no enredo da escola, porque ele fala exatamente dessas mulheres que sempre existiram, mas quase nunca foram ouvidas”, completou ela, que posou usando uma túnica dourada e um maiô cavado de pedrarias.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Andressa Urach | Reserva Oficial (@aandressaurach)

Por fim, Urach afirmou que sempre esteve ligada à religião e espiritualidade. “A religiosidade sempre fez parte da minha vida e eu sei que isso ainda gera julgamento. As pessoas olham, apontam e criticam sem entender, mas eu não posso apagar quem eu sou para agradar ninguém”, concluiu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Andressa Urach Maria Madalena santa religiosa

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A famosa escolheu uma santa para representar
Play

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão no Ano Novo; vídeo

A famosa escolheu uma santa para representar
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

A famosa escolheu uma santa para representar
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

A famosa escolheu uma santa para representar
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

x