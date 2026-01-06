PODE ISSO?
Andressa Urach faz ensaio sensual vestida de santa religiosa e polemiza
A famosa ainda contou detalhes sobre a escolha da santa
Por Franciely Gomes
Andressa Urach voltou a polemizar nas redes sociais nesta semana. Após gravar um vídeo íntimo com seu filho mais velho, Arthur Urach, a influenciadora fez um ensaio sensual vestida de santa religiosa.
As fotos fazem parte da estreia dela no Carnaval deste ano e foram feitas na quadra da escola de samba Unidos do Porto da Pedra, agremiação pela qual ela desfilará no cargo de musa na Série Ouro.
A famosa revelou que escolheu representar Maria Madalena por toda a história dela na bíblia, já que ela foi julgada pelo povo. “Quando pensei nas fotos, pensei muito em Maria Madalena. Ela é uma mulher que foi julgada, apontada e colocada à margem, assim como tantas outras ao longo da história”, disse ela em entrevista à revista Quem.
“Eu quis entrar no enredo da escola, porque ele fala exatamente dessas mulheres que sempre existiram, mas quase nunca foram ouvidas”, completou ela, que posou usando uma túnica dourada e um maiô cavado de pedrarias.
Por fim, Urach afirmou que sempre esteve ligada à religião e espiritualidade. “A religiosidade sempre fez parte da minha vida e eu sei que isso ainda gera julgamento. As pessoas olham, apontam e criticam sem entender, mas eu não posso apagar quem eu sou para agradar ninguém”, concluiu.
