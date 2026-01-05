Andressa Urach faz novo relato sobre gravação com filho: “Dentro da lei"

Andressa e Arthur gravaram um vídeo íntimo juntos - Foto: Reprodução | Instagram

Andressa Urach usou seu perfil do Instagram para se manifestar novamente sobre as críticas que vem recebendo na web após anunciar a gravação de um vídeo íntimo com seu filho, Arthur Urach. A influenciadora publicou um vídeo, neste domingo, 4, e afirmou que nunca trabalhou fora da lei.

“Eu sou Andressa Urach e, alguns dias atrás, anunciei que falaria algo e faria algo que iria chocar o mundo. E eu adoro fazer isso; afinal, é o meu trabalho. Talvez faça coisas que você não aprova, mas trabalho dentro da lei. Pago meus impostos, sustento minha casa, faço tudo de forma transparente. Não vivo no oculto, não finjo ser quem eu não sou”, disse ela.

A loira ainda reforçou que o incômodo das pessoas não é com o ato feito por ela e o herdeiro, mas sim a liberdade de poder fazer. “O que realmente incomoda não é o conteúdo, é a liberdade. Até porque isso existe e as pessoas fingem que não existe, então preferem não falar”, disparou.

“Eu sou uma mulher que escolhe, assume e não se curva ao moralismo seletivo. Vivemos numa sociedade que consome em silêncio, mas aponta o dedo em público. Afinal, o Brasil é o quarto país que mais consome o meu trabalho”, reforçou.

“Vivemos nessa coisa de ‘ai, meu Deus, eu sou santo’, mas com vida dupla, escondido, julgando aquilo que consome em segredo. E eu faço tudo à luz do dia. A própria Bíblia mostra que humanidade nasceu em contextos familiares complexos, sabia? Há relatos em Gênesis e em outros livros que falam de relações entre parentes, fatos históricos — e não são incentivos”, completou.

Consentimento

Em seu relato, Andressa também afirmou que tudo o que foi feito no vídeo possui o consentimento dela e do filho, de 20 anos de idade. Ela reforçou que os atos estão dentro da lei e não faria nada que prejudicasse a integridade do herdeiro.

“Sou totalmente contra qualquer coisa fora da lei. E, principalmente, contra qualquer envolvimento com menor de idade. Isso é inegociável. Aqui só existe consentimento, maioridade e legalidade. Deus nos deu livre-arbítrio, sabia? E cada um responde por suas escolhas”, afirmou.

“Eu cuido da minha vida e você cuida da sua. E quem quer, consome e paga de livre e espontânea vontade. O problema nunca foi o que eu faço. O problema é não ter medo, não pedir permissão, não viver de aparência”, reforça.

Por fim, ela mandou um recado direto para os haters. “O que incomoda é ver uma mulher livre, independente e verdadeira num mundo ainda patriarcal, machista e hipócrita. Quem se incomoda, sinto muito. Você não paga meus impostos, meus boletos”, concluiu.

