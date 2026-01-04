Mansão de Renato Aragão é colocada à venda após dívida

O humosrista possui uma dívida exorbitante - Foto: Reprodução | Instagram

Renato Aragão colocou sua mansão à venda após uma dívida de mais de 548 mil reais no IPTU. Conhecido por dar vida ao personagem Didi Mocó, o humorista está vendendo a propriedade luxuosa no Rio de Janeiro.

Segundo informações do colunista Ancelmo Gois, do Jornal O Globo, o imóvel está sendo anunciado pelo valor de R$ 16 milhões. O registro da casa está em um site imobiliário desde 2023, mas até o momento nenhum comprador a adquiriu.

A propriedade de luxo fica localizada em um terreno de 400 mil metros quadrados e possui 3 mil metros quadrados de área construída. Só a sala de estar possui 100 m² e o local ainda conta com uma sala de costura, dois escritórios, biblioteca, 3 lavados, 4 suítes, banheira de hidromassagem, piscina e outras áreas de lazer.

Vale lembrar que a dívida de Renato Aragão se refere a parcelas de IPTU não pagas entre os anos de 2021 e 2023. Caso o valor não seja quitado ou o famoso apresente uma garantia à Justiça em tempo hábil, o magistrado responsável pode determinar o bloqueio de contas bancárias ou a penhora de bens dele.