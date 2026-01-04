"Ficou 1 andorinha só fazendo verão", reflete Xanddy sobre pagode raiz

- Foto: Denisse Salazar / Ag. A TARDE

A pré-Melhor Segunda-Feira do Mundo, evento de Xanddy Hamornia que antecede um dos ensaios de verão mais aguardados de Salvador, acontece neste domingo, 4, na Concha Acústica, e é aberta ao público. Na ocasião, durante entrevista coletiva, o artista refletiu sobre o pagode antigo e da nova geração.

Em resposta ao portal A TARDE, o cantor afirmou que, desde o início da carreira, tem trabalhado na intenção de manter o gênero da forma tradicional, focado no samba de roda, como aprendeu com grupos como É o Tchan, Terra Samba, Bom Balanço e Gang do Samba.

"De alguns anos para cá, eu tenho feito isso com mais intensidade ainda, para que a nova geração realmente seja impactada, porque parece que ficou uma andorinha só fazendo o verão", explicou.

No mês de setembro de 2025, o músico lançou o projeto "Xanddy Samba de Roda", iniciativa que celebra as origens do artista e presta homenagem ao ritmo que marcou o início de sua trajetória musical. O cantor garante que o projeto, além do resgate do samba de roda, tem o intuito de apresentá-lo à nova geração.

"E tem dado certo. Eu acho que tem muita gente olhando para o que tem sido feito e alguns se espelhando. Eu tenho visto já alguns frutos, alguns resultados. E sempre deixo essa mensagem para essa turma da nova geração: é importante fazer algo que dure para sempre, que nossos tataranetos consigam ouvir, que fique atemporal. Não pode ser algo feito agora só pensando no imediatismo, na coisa do sucesso, porque a gente sabe que muitas dessas músicas acabam sendo descartáveis", afirmou.

Realização na Concha Acústica

Esse ano, o evento acontece na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, pela primeira vez na história. A festa oficial é na segunda-feira, 5, mas Xanddy decidiu fazer um ensaio aberto, com a presença de Ivete Sangalo, após pedido do público.

O espaço, que é tradicionalmente conhecido por receber artistas de fora ou que cantem MPB, será palco de um show de pagode. Para o cantor, que gravou o primeiro DVD da carreira do local, em 2005, poder voltar a ocupar a Conha é a realização de um sonho.

"A Concha é um lugar muito especial e eu fico muito feliz em poder retornar reviver tudo isso e tornar isso importante também [...] Teve uns artistas que me disseram 'Poxa, eu nunca tinha vindo aqui na Concha, eu não conhecia a Concha' e estão maravilhados", concluiu.