ENTRETENIMENTO
AMOR

Atriz anuncia primeiro namoro aos 38 anos: “Solidão da mulher negra”

A atriz desabafou sobre os problemas que enfrentou ao longo dos anos

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

04/01/2026 - 18:36 h
A atriz falou abertamante sobre temas sensíveis
A atriz falou abertamante sobre temas sensíveis -

Luana Xavier está vivendo um romance pela primeira vez, aos 38 anos de idade. A atriz assumiu o namoro com o arquiteto Philipe Chagas e fez um desabafo sobre a solidão da mulher preta e a ausência de afeto que viveu ao longo dos anos.

“Minha atual realidade não representa a maioria das mulheres negras, infelizmente. Mas que eu estou muito feliz, isso eu estou sim”, escreveu ele nos comentários da publicação da página ‘Wakanda Gossip’, que compartilhou a informação divulgada pelo jornal EXTRA.

A artista ainda reforçou que as mulheres pretas continuam sofrendo com a falta de amor e carinho por parte dos homens, mesmo que ela tenha mudado a sua realidade. “A solidão da mulher negra continua sendo uma realidade, ainda que eu esteja vivendo meu 1º relacionamento somente aos 38 anos”, disparou.

Vale lembrar que Luana é neta da atriz Chica Xavier e já fez alguns trabalhos conhecidos, como a série Sessão de Terapia e o filme A Vida Invisível. A jovem também já fez parte do time de apresentadoras do programa Saia Justa, do canal GNT, pertencente ao grupo Globo.

x