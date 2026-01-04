Menu
JEON JUNG-KOOK

Brasileira é presa por perseguir astro do BTS

Suspeita teria ido à residência do artista duas vezes, sem permissão

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

04/01/2026 - 17:18 h
Imagem ilustrativa da imagem Brasileira é presa por perseguir astro do BTS
-

Uma brasileira foi presa em Seul, capital da Coreia do Sul, neste sábado, 4, por suspeita de perseguir o cantor e compositor Jeon Jung-kook, integrante do grupo de k-pop BTS. Ela foi localizada nas imediações da residência do artista.

A página Info Jungkook Brasil, dedicada ao cantor no país, divulgou a informação através da rede social X. Segundo a publicação, a prisão ocorreu em flagrante por violação da Lei de Punição por Perseguição.

Perseguição

Ela havia sido detida no dia 13 de dezembro, após ir até a propriedade, sem autorização. No dia 28 de dezembro, ela voltou ao local, descumprindo novamente as normas de segurança, o que levou à nova atuação policial neste sábado.

Além disso, segundo os relatos, a mulher teria enviado correspondências não autorizadas, fixado fotografias no corrimão do prédio e escrito mensagens nas proximidades da residência do astro.

Devido à sequência de fatos, a equipe de Jeon Jung-kook solicitou às autoridades locais uma ordem de restrição.

Retorno do BTS aos palcos

O grupo anunciou o retorno aos palcos recentemente, após quase quatro anos de pausa em razão do cumprimento obrigatório do serviço militar. É previsto o laçamento de um álbum para 20 de março.

Os artistas fazem sucesso no Brasil e, constantemente flertam com o país. Em agosto, o próprio Em agosto de 2025, Jung-kook apareceu usando sandálias Havaianas com a bandeira brasileira durante uma transmissão ao vivo.

