Homem é perseguido e morto com mais de 20 tiros em cidade baiana
Vítima foi identificada como Giovani Santos Silva, de 38 anos
Por Leilane Teixeira
O corpo de um homem foi encontrado na manhã deste domingo, 4, às margens da BR-101, no distrito de Humildes, em Feira de Santana. A vítima, identificada como Giovani Santos Silva, de 38 anos, foi perseguida e morta com mais de 20 tirossegundo informações da Polícia Militar.
De acordo com a 67ª Companhia Independente da PM, os policiais foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) e localizaram o corpo no passeio da empresa Sidel Terminais.
Conforme a Polícia Civil, a vítima foi encontrada sentada, encostada à parede de uma empresa, às margens rodovia, com marcas de tiros na região da:
- cabeça;
- membros superiores;
- tórax;
- e outras partes do corpo.
Informações preliminares apontam que o homem transitava pelo local em uma motocicleta quando passou a ser perseguido. Durante a fuga, ele atingiu o portão da empresa, onde foi alcançado e morto.
Motivação
Familiares informaram que desconhecem a autoria e a motivação do crime. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.
