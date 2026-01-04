Homem é perseguido e morto com mais de 20 tiros em cidade baiana

- Foto: Arquivo pessoal

O corpo de um homem foi encontrado na manhã deste domingo, 4, às margens da BR-101, no distrito de Humildes, em Feira de Santana. A vítima, identificada como Giovani Santos Silva, de 38 anos, foi perseguida e morta com mais de 20 tirossegundo informações da Polícia Militar.

De acordo com a 67ª Companhia Independente da PM, os policiais foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) e localizaram o corpo no passeio da empresa Sidel Terminais.

Conforme a Polícia Civil, a vítima foi encontrada sentada, encostada à parede de uma empresa, às margens rodovia, com marcas de tiros na região da:

cabeça;

membros superiores;

tórax;

e outras partes do corpo.

Informações preliminares apontam que o homem transitava pelo local em uma motocicleta quando passou a ser perseguido. Durante a fuga, ele atingiu o portão da empresa, onde foi alcançado e morto.

Motivação

Familiares informaram que desconhecem a autoria e a motivação do crime. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.