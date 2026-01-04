Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INVESTIGAÇÃO

Homem é perseguido e morto com mais de 20 tiros em cidade baiana

Vítima foi identificada como Giovani Santos Silva, de 38 anos

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

04/01/2026 - 13:44 h | Atualizada em 04/01/2026 - 15:47
Imagem ilustrativa da imagem Homem é perseguido e morto com mais de 20 tiros em cidade baiana
-

O corpo de um homem foi encontrado na manhã deste domingo, 4, às margens da BR-101, no distrito de Humildes, em Feira de Santana. A vítima, identificada como Giovani Santos Silva, de 38 anos, foi perseguida e morta com mais de 20 tirossegundo informações da Polícia Militar.

De acordo com a 67ª Companhia Independente da PM, os policiais foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) e localizaram o corpo no passeio da empresa Sidel Terminais.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Conforme a Polícia Civil, a vítima foi encontrada sentada, encostada à parede de uma empresa, às margens rodovia, com marcas de tiros na região da:

  • cabeça;
  • membros superiores;
  • tórax;
  • e outras partes do corpo.

Informações preliminares apontam que o homem transitava pelo local em uma motocicleta quando passou a ser perseguido. Durante a fuga, ele atingiu o portão da empresa, onde foi alcançado e morto.

Motivação

Familiares informaram que desconhecem a autoria e a motivação do crime. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

Leia Também:

Bebê de 11 meses é vítima de bala perdida dentro de casa no revéillon
Mulheres morrem carbonizadas e suspeito é encontrado morto na Bahia
Jovem decapita homem e leva cabeça ao aniversário da irmã; entenda

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia br-101 crime feira de santana HOMICÍDIO polícia militar

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Foragido por tráfico é capturado em praia de São Tomé de Paripe; vídeo

Play

Influenciador baiano é baleado durante festa paredão na Bahia

Play

Drogas e objetos proibidos são apreendidos no Festival Virada Salvador

Play

Polícia desmonta acampamento de facção e apreende armas na Bahia

x