CHOCANTE

Mulheres morrem carbonizadas e suspeito é encontrado morto na Bahia

Suspeito era ex-companheiro de uma das mulheres

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

04/01/2026 - 10:21 h
Mulheres foram encontradas carbonizdas em Remanso, no Norte da Bahia
Mulheres foram encontradas carbonizdas em Remanso, no Norte da Bahia

Duas mulheres - identificadas pela TV São Francisco, afiliada da TV Bahia, como Micaela e Kacymyra - foram encontradas carbonizadas na madrugada de sexta-feira, 2, na cidade de Remanso, no Norte da Bahia. A casa onde as duas estavam foi incendiada.

O principal suspeito do crime, Igor Galvão de Sousa, de 31 anos, era ex-companheiro de uma das vítimas e também foi encontrado morto na residência.

Leia Também:

Jovem decapita homem e leva cabeça ao aniversário da irmã; entenda
Empresário é indiciado por violência doméstica contra companheira
Grávida é detida com 29 celulares escondidos em fundo falso de bolsa

Informações da Polícia Militar apontam que equipes da 25ª CIPM foram acionadas durante a madrugada para conter um incêndio em um imóvel na Avenida José Dias Ribeiro. No local, os agentes conseguiram conter as chamas, mas encontraram os três corpos já sem vida no interior da casa.

As investigações indicam que as duas mulheres mantinham um relacionamento e foram surpreendidas por Igor, que invadiu o imóvel e ateou fogo intencionalmente no local. A apuração dos fatos indica que Igor tenha tirado a própria vida após cometer o crime.

Desta forma, o caso está sendo tratado pela Delegacia Territorial de Remanso como feminicídio seguido de suicídio.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia no imóvel e remover os corpos para o Instituto Médico Legal (IML) de Juazeiro. Exames complementares devem confirmar as causas exatas das mortes e auxiliar na identificação formal das vítimas.

Ainda não se sabe o histórico de violência prévia entre Igor e a ex-companheira, ou se havia medidas protetivas em vigor.

Tags:

feminicídio Incêndio investigação policial relacionamento suicídio Violência contra a mulher

