Jovem decapita homem e leva cabeça ao aniversário da irmã; entenda

Cabeça foi encontrada às margens da BR-277 - Foto: Reprodução

Um jovem de 19 anos foi preso na cidade de Cascavel (PR), na última quinta-feira, 1º, após decapitar um homem identificado como Daniel Santana, de 37, e levar a cabeça da vítima dentro de uma sacola para uma confraternização na casa da irmã.

Segundo informações da Polícia Civil, o homicídio ocorreu na marginal da BR-277, no bairro Universitário. Depois de levar a cabeça até a residência da irmã, que denunciou o caso às autoridades, o suspeito retornou ao local do crime e abandonou a parte do corpo às margens da rodovia.

As circunstâncias do crime ainda estão em apuração, mas a investigação indica que o crime aconteceu após uma briga em um bar da região. Na ocasião, Daniel Santana teria sido esfaqueado e, já morto, decapitado.

O suspeito foi localizado logo após a denúncia e preso em seguida, sendo encaminhado à 10ª Central de Flagrantes da Polícia Civil de Cascavel. No local, ele confessou o crime.