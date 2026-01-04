Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRIME BRUTAL

Jovem decapita homem e leva cabeça ao aniversário da irmã; entenda

Crime bárbaro teria acontecido após uma briga de bar

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

04/01/2026 - 9:15 h
Cabeça foi encontrada às margens da BR-277
Cabeça foi encontrada às margens da BR-277 -

Um jovem de 19 anos foi preso na cidade de Cascavel (PR), na última quinta-feira, 1º, após decapitar um homem identificado como Daniel Santana, de 37, e levar a cabeça da vítima dentro de uma sacola para uma confraternização na casa da irmã.

Segundo informações da Polícia Civil, o homicídio ocorreu na marginal da BR-277, no bairro Universitário. Depois de levar a cabeça até a residência da irmã, que denunciou o caso às autoridades, o suspeito retornou ao local do crime e abandonou a parte do corpo às margens da rodovia.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Morre jovem agredido por adolescentes no Réveillon em praia da Bahia
Mais de 22 mil pés de maconha são destruídos na Bahia
Grávida é detida com 29 celulares escondidos em fundo falso de bolsa

As circunstâncias do crime ainda estão em apuração, mas a investigação indica que o crime aconteceu após uma briga em um bar da região. Na ocasião, Daniel Santana teria sido esfaqueado e, já morto, decapitado.

O suspeito foi localizado logo após a denúncia e preso em seguida, sendo encaminhado à 10ª Central de Flagrantes da Polícia Civil de Cascavel. No local, ele confessou o crime.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cascavel Decapitação HOMICÍDIO investigação criminal Polícia Civil violência

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cabeça foi encontrada às margens da BR-277
Play

Foragido por tráfico é capturado em praia de São Tomé de Paripe; vídeo

Cabeça foi encontrada às margens da BR-277
Play

Influenciador baiano é baleado durante festa paredão na Bahia

Cabeça foi encontrada às margens da BR-277
Play

Drogas e objetos proibidos são apreendidos no Festival Virada Salvador

Cabeça foi encontrada às margens da BR-277
Play

Polícia desmonta acampamento de facção e apreende armas na Bahia

x