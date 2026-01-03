DROGAS
Mais de 22 mil pés de maconha são destruídos na Bahia
Drogas estavam escondidas em meio a uma plantação de milho
Por Luiza Nascimento
Cerca de 22 mil pés de maconha foram destruídos na zona rural do município de Curaçá, no interior da Bahia, nesta sexta-feira, 2. A ação foi de responsabilidade dos policiais militares da 45ª CIPM.
Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), a operação tinha como objetivo localizar e erradicar o plantio de drogas em uma localidade conhecida como Agrovila 13.
Após receberem denúncias, os militares encontraram uma grande quantidade do plantio ilegal em meio a plantações de milho. Nenhum suspeito foi localizado durante a operação.
Destruição da plantação
Os pés de maconha, além de toda a estrutura de encanação utilizada para irrigação do cultivo foram incinerados. Coleta de amostras foram encaminhadas às autoridades competentes.
A ocorrência foi formalizada na delegacia local.
