SALVADOR

Mulher é presa com moto clonada e maconha na Barra

Ação foi realizada por equipes do Batalhão Apolo durante patrulhamento de prevenção a furtos e roubos de veículos

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

03/01/2026 - 13:13 h
A mulher recebeu voz de prisão em flagrante e foi levada para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV)
A mulher recebeu voz de prisão em flagrante e foi levada para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV)

Uma mulher foi presa em flagrante na tarde desta sexta-feira, 2, após ser flagrada conduzindo uma motocicleta clonada e portando maconha no bairro da Barra, em Salvador.

A ação foi realizada por equipes do Batalhão Apolo durante patrulhamento de prevenção a furtos e roubos de veículos, na Rua João Pondé. Segundo a polícia, a motocicleta — uma Honda PCX 160 ABS branca apresentava placa clonada e sinais identificadores adulterados, o que levantou suspeita dos militares.

Após consulta, ficou constatado que os dados eram incompatíveis com o registro original do veículo.

Leia Também:

Mulher é morta a facadas dentro de casa e na frente do filho na Bahia
Empresário é indiciado por violência doméstica contra companheira
Grávida é detida com 29 celulares escondidos em fundo falso de bolsa

Maconha localizada

Durante a revista, os policiais também encontraram com a suspeita uma porção de maconha pesando aproximadamente 300 gramas.

A mulher recebeu voz de prisão em flagrante e foi levada para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), junto com a droga e a motocicleta apreendidas, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

