SALVADOR
Mulher é presa com moto clonada e maconha na Barra
Ação foi realizada por equipes do Batalhão Apolo durante patrulhamento de prevenção a furtos e roubos de veículos
Por Leilane Teixeira
Uma mulher foi presa em flagrante na tarde desta sexta-feira, 2, após ser flagrada conduzindo uma motocicleta clonada e portando maconha no bairro da Barra, em Salvador.
A ação foi realizada por equipes do Batalhão Apolo durante patrulhamento de prevenção a furtos e roubos de veículos, na Rua João Pondé. Segundo a polícia, a motocicleta — uma Honda PCX 160 ABS branca — apresentava placa clonada e sinais identificadores adulterados, o que levantou suspeita dos militares.
Após consulta, ficou constatado que os dados eram incompatíveis com o registro original do veículo.
Maconha localizada
Durante a revista, os policiais também encontraram com a suspeita uma porção de maconha pesando aproximadamente 300 gramas.
A mulher recebeu voz de prisão em flagrante e foi levada para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), junto com a droga e a motocicleta apreendidas, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.
