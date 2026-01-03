Menu
INVESTIGAÇÃO

Mulher é morta a facadas dentro de casa e na frente do filho na Bahia

A possível motivação do crime estaria relacionada a ciúmes

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

03/01/2026 - 10:46 h
A vítima foi identificada como Kelli Amorim Ribeiro
A vítima foi identificada como Kelli Amorim Ribeiro -

Uma mulher de 28 anos foi morta a golpes de faca dentro da casa onde morava, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, na sexta-feira (2). O crime aconteceu no bairro Patagônia e foi presenciado pelo filho da vítima, uma criança de três anos.

A vítima foi identificada como Kelli Amorim Ribeiro. Ela foi encontrada já sem vida por equipes da Polícia Militar (PM). A principal suspeita do assassinato é uma mulher de 33 anos, que já foi amiga de Kelli. Ela foi localizada ainda no mesmo dia e presa em flagrante.

Investigação

A possível motivação do crime estaria relacionada a ciúmes. Segundo uma fonte policial, a suspeita mantém relacionamento com o ex-companheiro da vítima, e as duas teriam discutido na noite anterior ao crime.

Após isolar a área, policiais localizaram o carro da suspeita nas proximidades. A mãe dela estava no veículo e informou o local onde a filha poderia estar. A mulher foi encontrada em uma casa no mesmo bairro e confessou o crime aos militares, conforme divulgado pela TV Sudoeste.

Vizinhos relataram que a vítima morava na rua há vários anos, enquanto a suspeita teria se mudado para o local há cerca de nove meses. Ambos confirmaram que as duas já foram amigas.

Autuada em flagrante

A Polícia Civil informou que a mulher foi autuada em flagrante pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) e está custodiada no Conjunto Penal Advogado Nilton Gonçalves e deverá passar por audiência de custódia.

Kelli trabalhava como recepcionista em uma clínica e participava de grupos de ciclismo na cidade. Amigos e conhecidos lamentaram a morte nas redes sociais. O filho dela está sob os cuidados da família paterna.

