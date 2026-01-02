Homem é preso com notas falsas e droga em ano novo na Chapada

Material apreendido pela polícia com o suspeito detido em Tanque Novo - Foto: Divulgação | PM

Um suspeito foi preso por policiais militares da Rondesp Meio Oeste e da 94ª CIPM, na madrugada desta sexta-feira, 2, portando droga e notas falsas durante os festejos da virada do ano no município de Tanque Novo, na região da Chapada Diamantina.

Durante intensificação de policiamento no evento, os policiais receberam informações sobre um homem fazendo o uso de notas falsas nos comércios da região. A identidade dele não foi divulgada pela PM.

As patrulhas iniciaram as buscas e encontraram o suspeito, que foi interceptado, abordado e imediatamente preso. Com ele, foram apreendidos 400g de maconha e R$ 6.722,00 em notas aparentemente falsificadas.

O indivíduo detido e todo o material apreendido foram direcionados à Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada para as medidas legais serem tomadas.