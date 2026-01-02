Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Homem é preso com notas falsas e droga em ano novo na Chapada

Identidade do suspeito não foi divulgada pela PM

João Grassi

Por João Grassi

02/01/2026 - 13:40 h
Material apreendido pela polícia com o suspeito detido em Tanque Novo
Um suspeito foi preso por policiais militares da Rondesp Meio Oeste e da 94ª CIPM, na madrugada desta sexta-feira, 2, portando droga e notas falsas durante os festejos da virada do ano no município de Tanque Novo, na região da Chapada Diamantina.

Durante intensificação de policiamento no evento, os policiais receberam informações sobre um homem fazendo o uso de notas falsas nos comércios da região. A identidade dele não foi divulgada pela PM.

As patrulhas iniciaram as buscas e encontraram o suspeito, que foi interceptado, abordado e imediatamente preso. Com ele, foram apreendidos 400g de maconha e R$ 6.722,00 em notas aparentemente falsificadas.

Idoso é preso após esfaquear irmão durante briga na Bahia
Homem é morto por irmão ao atacar mãe e madrasta com faca
Homem é espancado em praia turística após acusação de roubo de celular

O indivíduo detido e todo o material apreendido foram direcionados à Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada para as medidas legais serem tomadas.

chapada diamantina Polícia prisão Tanque Novo

