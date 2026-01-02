Menu
POLÍCIA
CRIME

Idoso é preso após esfaquear irmão durante briga na Bahia

Suspeito foi localizado na rodoviária

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

02/01/2026 - 12:03 h
Imagem ilustrativa da imagem Idoso é preso após esfaquear irmão durante briga na Bahia
-

Um idoso de 65 anos foi preso, nesta quinta-feira, 1º, após esfaquear o próprio irmão durante uma briga. O caso foi registrado na Rua Dionísio Pinto, no centro de Conceição do Coité, no interior da Bahia.

Após o ataque, o homem denunciou o agressor. Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que já teve desentendimentos anteriores com o irmão e que o suspeito a chegou a ameaçá-lo de morte.

A vítima, de 56 anos, deu entrada no Hospital Português, com ferimentos nas costas, provocados pela arma branca. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima, nem o que motivou a nova briga.

Agressor foi localizado na rodoviária

Após a denúncia, policiais militares procuraram o suspeito e o localizaram na rodoviária do município. Uma faca do tipo peixeira foi apreendida e apresentada na delegacia.

O caso foi registrado pela Delegacia Territorial (DT) de Riachão do Jacuípe. O suspeito segue custodiado à disposição da Justiça.

agressão Bahia idosos justiça Polícia violência doméstica

