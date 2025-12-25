Menu
POLÊMICA

Irmão de Bruno Gagliasso ironiza ator em meio à polêmica da Havaianas

Provocação de Thiago a Bruno usa debate publicitário para cutucar ferida antiga

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

25/12/2025 - 12:32 h
Rompimento entre Thiago e Bruno ocorreu em 2018
Rompimento entre Thiago e Bruno ocorreu em 2018 -

Uma publicação nas redes sociais voltou a colocar em evidência o afastamento entre os irmãos Gagliasso. Nesta quarta-feira, 24, Thiago Gagliasso compartilhou um post direcionado a Bruno Gagliasso, aproveitando a repercussão de uma campanha publicitária para retomar publicamente a divergência entre os dois.

O conteúdo faz referência à polêmica recente envolvendo a campanha de fim de ano da Havaianas, estrelada por Fernanda Torres.

No vídeo, a atriz afirma que “não quer que você comece 2026 com o pé direito”, frase que acabou interpretada como uma indireta política por influenciadores e parlamentares alinhados à direita, especialmente por ocorrer em um contexto pré-eleitoral.

Aproveitando a discussão que se espalhou pelas redes sociais, Thiago usou tom irônico ao comentar a situação e a relação familiar. “Paz na família Gagliasso nesse último Natal, antes das eleições 2026. Fiz minha parte, uma Ipanema pra ele”, escreveu, citando a marca concorrente da Havaianas.

O rompimento entre Thiago e Bruno ocorreu em 2018, durante as eleições presidenciais vencidas por Jair Bolsonaro. À época, Bruno acusou o irmão de apoiar um regime autoritário, marcando o distanciamento público entre eles.

Veja a publicação:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Thiago Gagliasso Ferreira (@thigagliasso)

x