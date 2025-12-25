Menu
ENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Ivete passa Natal com Daniel Cady um mês após anunciar divórcio

Ex-casal surgiu ao lado de familiares nesta quarta, 24

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

25/12/2025 - 8:10 h
O casal se separou recentemente
O casal se separou recentemente

Ivete Sangalo e o nutricionista Daniel Cady chamaram a atenção dos internautas em plena noite de véspera de Natal. Os dois surpreenderam ao passarem a data juntos, nesta quarta-feira, 24, pouco menos de um mês após anunciarem o fim do casamento de 17 anos.

O ex-casal apareceu em clima de harmonia com os familiares, incluindo os três filhos: Marcelo, 16, e as gêmeas Marina e Helena, de 7.

"Celebramos o nascimento de Cristo compartilhando o amor Um feliz Natal ! Muito amor e paz para todos nós", escreveu a cantora nas redes sociais.

Leia Também:

Vídeo: Ivete surge emocionada ao cantar música romântica após separação
Ivete fala de Preta Gil e emociona após show de Gil em Salvador
Marcante! Gil, Ivete, Daniela e Brown cantam em último show na Bahia

A decisão reforça o discurso de maturidade que eles divulgaram em comunicado da separação, em 27 de novembro. Na ocasião, Ivete e Daniel afirmaram: "Seguimos unidos no que realmente importa: preservar nosso afeto e o bem-estar dos nossos filhos".

Relação amigável de Ivete com o ex

Antes do Natal, Ivete e Daniel já haviam demonstrado que a relação amigável prevaleceria. No início de dezembro, eles foram vistos juntos em uma apresentação escolar das gêmeas.

Cabe lembrar que a cantora baiana iniciou o relacionamento com o nutricionista em 2008. Os dois oficializaram a união em 2011, com cerimônia em Salvador.

Tags:

Daniel Cady Ivete Ivete Sangalo natal

Ver todas

x