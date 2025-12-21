Vídeo: Ivete surge emocionada ao cantar música romântica após separação

Ivete não segurou a emoção em show - Foto: Ag. A TARDE

A noite deste domingo, 21, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador, foi marcada por muita música e emoção. Ivete Sangalo não conteve as lágrimas durante sua participação no concerto beneficente “Natal das Estrelas”, realizado pela Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA).

Ao interpretar a romântica "Quem sabe isso quer dizer amor", de Milton Nascimento, a cantora chegou a ficar alguns segundos em silêncio, sem conseguir completar o trecho da música.

O momento chamou a atenção do público por coincidir com o período recente em que Ivete anunciou o término de seu casamento com o nutricionista Daniel Cady.

Solidariedade na Concha Acústica

A noite foi marcada pela união em prol da saúde infantil. Sob a regência do maestro Carlos Prazeres e direção musical de Luciano Calazans, a OSBA fundiu o erudito ao popular para arrecadar fundos destinados ao Hospital Martagão Gesteira.

Além de Ivete, o palco recebeu uma constelação de artistas, foram eles: Margareth Menezes, Carlinhos Brown, Alinne Rosa, Pedro Pondé e Taís Nader.

O espetáculo também contou com as vozes líricas de Geilson Santos, Lina Mendes e Santiago Villalba, além das apresentações especiais do Coral Vozes da Vida (formado por ex-pacientes do hospital) e do Corpo de Baile Sonho de Valsa.

A importância do Martagão Gesteira

Toda a renda dos ingressos será revertida para o hospital, que é o pilar da oncologia e cardiologia pediátrica na Bahia.

Em 2024, a instituição demonstrou sua força na rede pública: foi responsável por 66,7% das cirurgias oncológicas e 43,1% das cirurgias cardíacas em crianças de 0 a 14 anos no estado.