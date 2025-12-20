Menu
SHOW

Xanddy anuncia ensaio especial de verão com Ivete Sangalo

Edição extra será realizada após ingressos esgotarem rapidamente

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

20/12/2025 - 16:46 h
Xanddy Harmonia surpreendeu os fãs ao anunciar uma edição especial do projeto Melhor Segunda-Feira do Mundo
-

Após os ingressos da primeira edição de 2026 se esgotarem, Xanddy Harmonia surpreendeu os fãs ao anunciar uma edição especial do projeto Melhor Segunda-Feira do Mundo, desta vez com a participação de Ivete Sangalo. A novidade foi revelada nas redes sociais do artista.

Segundo Xanddy, a decisão de abrir uma nova data veio como resposta direta à alta procura do público. “Não podíamos deixar a torcida de fora. Abrimos uma nova data para fazer uma dobradinha cheia de música e energia. Dia 4 a gente ensaia e dia 5 grava um EP de verão lindo”, afirmou o cantor.

Leia Também:

É O Tchan e mais: verão em Salvador terá mais de 30 festas gratuitas
Salvador terá Mundo Bita grátis no Festival do Parque; veja datas
De graça! Réveillon gospel promete reunir milhares na virada do ano

O ensaio especial acontece no domingo, 4 de janeiro, a partir das 17h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador. Animado com o encontro, Xanddy celebrou a presença da convidada: "Ivetinha vai chegar quebrando tudo e vai ensaiar com a gente dia 4, domingão na Concha Acústica".

Mantendo a atmosfera que consagrou o projeto, o evento contará com o repertório característico da Melhor Segunda-Feira do Mundo, além de dar destaque à atual música de trabalho, 'Tá Uma Delícia' que vem ganhando força nas plataformas de streaming e nos shows.

No dia seguinte, 5 de janeiro, o cantor aproveita a festa para gravar oficialmente seu EP de Verão. Os ingressos para a nova data já estão disponíveis na plataforma Sympla.

Já a primeira edição de 2026, marcada para o dia 5 de janeiro, terá participações de Saulo Fernandes, Filhos de Jorge, Henry Freitas e EdCity Fantasmão, e já está com ingressos esgotados, reforçando o sucesso do projeto no verão baiano.

Veja o vídeo do anúncio:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por A MELHOR SEGUNDA (@amelhorsegundaoficial)

Ivete Sangalo show xanddy harmonia

