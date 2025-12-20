SHOW
Xanddy anuncia ensaio especial de verão com Ivete Sangalo
Edição extra será realizada após ingressos esgotarem rapidamente
Por Beatriz Santos
Após os ingressos da primeira edição de 2026 se esgotarem, Xanddy Harmonia surpreendeu os fãs ao anunciar uma edição especial do projeto Melhor Segunda-Feira do Mundo, desta vez com a participação de Ivete Sangalo. A novidade foi revelada nas redes sociais do artista.
Segundo Xanddy, a decisão de abrir uma nova data veio como resposta direta à alta procura do público. “Não podíamos deixar a torcida de fora. Abrimos uma nova data para fazer uma dobradinha cheia de música e energia. Dia 4 a gente ensaia e dia 5 grava um EP de verão lindo”, afirmou o cantor.
Leia Também:
O ensaio especial acontece no domingo, 4 de janeiro, a partir das 17h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador. Animado com o encontro, Xanddy celebrou a presença da convidada: "Ivetinha vai chegar quebrando tudo e vai ensaiar com a gente dia 4, domingão na Concha Acústica".
Mantendo a atmosfera que consagrou o projeto, o evento contará com o repertório característico da Melhor Segunda-Feira do Mundo, além de dar destaque à atual música de trabalho, 'Tá Uma Delícia' que vem ganhando força nas plataformas de streaming e nos shows.
No dia seguinte, 5 de janeiro, o cantor aproveita a festa para gravar oficialmente seu EP de Verão. Os ingressos para a nova data já estão disponíveis na plataforma Sympla.
Já a primeira edição de 2026, marcada para o dia 5 de janeiro, terá participações de Saulo Fernandes, Filhos de Jorge, Henry Freitas e EdCity Fantasmão, e já está com ingressos esgotados, reforçando o sucesso do projeto no verão baiano.
Veja o vídeo do anúncio:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes