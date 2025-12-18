FESTA
É O Tchan e mais: verão em Salvador terá mais de 30 festas gratuitas
Um dos destaques da estação será o ‘Amô pelo Pelô
Por Edvaldo Sales
O conjunto de ações para o verão 2026 na Bahia foi anunciado na quarta-feira, 17, pelo Governo da Bahia. Com o tema 'Verão da Bahia. Um estado de alegria' a lista de atrações inclui festas populares, shows, cortejos, ensaios, exposições, performances, contação de histórias, eventos e encontros literários.
Um dos destaques da estação será a movimentação no Pelourinho, por meio do projeto ‘Amô pelo Pelô’, maior ação de dinamização cultural do Centro Histórico de Salvador. Com 31 atrações, largos e praças serão cupados ao longo de toda a estação.
A programação começa oficialmente no dia 1º de janeiro, com o Pôr do Som, comandado por Daniela Mercury, no Farol da Barra, e segue ao longo do mês com as tradicionais lavagens, entre elas, a tradicional Lavagem do Bonfim (15/01), a de Santo Amaro (26/01) e a Lavagem de Itapuã (05/02).
No Pelourinho, a programação vai ocupar Largos e praças do Pelô com shows, bandinhas e percussões pelas ladeiras, esquetes, performances de rua, teatro e stand-ups, aulões de dança, programação infantil, forró e ensaios de verão.
Os museus da rede estadual integram a programação da Virada Cultural dos Museus, que promove entre 30 e 36 horas ininterruptas de atividades como shows, exposições, oficinas, performances, videomapping e ações educativas. Participam da Virada o MAC_BA (17 e 18 de janeiro), o Parque Histórico Castro Alves (24 e 25 de janeiro), o MAM (31 de janeiro a 1º de fevereiro) e o MAB (7 a 8 de fevereiro). Além disso, o Museu do Recôncavo Wanderley Pinho, recentemente reaberto, contará com programação especial ao longo da temporada.
Leia Também:
As bibliotecas públicas estaduais também recebem atividades por meio do projeto Verão nas Bibliotecas, que leva ações culturais à Biblioteca Central do Estado, Anísio Teixeira, Bibex, Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, Thales de Azevedo, Juracy Magalhães Júnior (em Salvador e Itaparica) e à Biblioteca Virtual Consuelo Pondé. Entre os destaques estão a contação de história A bela adormecida no samba, com Sônia Rosa, no dia 22 de janeiro, na Biblioteca Anísio Teixeira, e a exposição Cultural, Festa e Patrimônio – O Carnaval e Outras Celebrações Populares de Salvador, em cartaz de 3 a 30 de janeiro. A programação completa está disponível no site da Fundação Pedro Calmon.
Já o Verão nos Bairros amplia o alcance das ações culturais para diferentes regiões, com atividades em equipamentos do estado. A programação inclui encontros musicais e ações teatrais de samba no Espaço Xisto Bahia, no Cine Teatro Solar Boa Vista, no Espaço Cultural Alagados e na Casa da Música, além do projeto Lauro na Cena, no Cine Teatro de Lauro de Freitas. As iniciativas contemplam também oficinas, programação infantil e apresentações itinerantes, fortalecendo a circulação cultural em diversos territórios.
Confira os artistas que farão show no Pelourinho:
- Aila Menezes
- Ana Mametto
- Àttooxxá
- Carla Visi
- Cheiro de Amor
- Cortejo Afro
- É o Tchan
- Escola Olodum
- Gal do Beco
- Ganhadeiras de Itapuã
- Gerônimo
- Hiran
- Jeane Lima
- Josyara
- Larissa Luz
- Lia Chaves
- Márcia Short
- Ministereo Público
- Mr. Armeng
- Nara Couto
- Olodum
- Orquestra Sisaleira
- Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba)
- Roça Sound
- Samba Trator
- Sarajane
- Tambores e Cores
- Tio Paulinho
- Viola de doze
- Yayá Muxima
Programação do Verão 2026
1º de janeiro - Pôr do Som com Daniela Mercury
Janeiro - Projeto Verão nas Bibliotecas Públicas Estaduais
Janeiro e fevereiro - Ações do Amô Pelo Pelô com shows, bailes, rodas de samba, cortejos musicais, programação infantil, aulas de dança, rodas de conversa, oficinas e intervenções artísticas, performances
Janeiro e fevereiro - Virada Cultural no museus
15 de janeiro - Lavagem do Bonfim
26 de janeiro - Lavagem de Santo Amaro
02 de fevereiro - Ministereo Público celebra Iemanjá (Praia da Paciência).
05 de fevereiro - Lavagem de Itapuã
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes