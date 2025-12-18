É O Tchan e mais: verão em Salvador terá mais de 30 festas gratuitas

Um dos destaques da estação será o ‘Amô pelo Pelô - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

O conjunto de ações para o verão 2026 na Bahia foi anunciado na quarta-feira, 17, pelo Governo da Bahia. Com o tema 'Verão da Bahia. Um estado de alegria' a lista de atrações inclui festas populares, shows, cortejos, ensaios, exposições, performances, contação de histórias, eventos e encontros literários.

Um dos destaques da estação será a movimentação no Pelourinho, por meio do projeto ‘Amô pelo Pelô’, maior ação de dinamização cultural do Centro Histórico de Salvador. Com 31 atrações, largos e praças serão cupados ao longo de toda a estação.

A programação começa oficialmente no dia 1º de janeiro, com o Pôr do Som, comandado por Daniela Mercury, no Farol da Barra, e segue ao longo do mês com as tradicionais lavagens, entre elas, a tradicional Lavagem do Bonfim (15/01), a de Santo Amaro (26/01) e a Lavagem de Itapuã (05/02).

No Pelourinho, a programação vai ocupar Largos e praças do Pelô com shows, bandinhas e percussões pelas ladeiras, esquetes, performances de rua, teatro e stand-ups, aulões de dança, programação infantil, forró e ensaios de verão.

Os museus da rede estadual integram a programação da Virada Cultural dos Museus, que promove entre 30 e 36 horas ininterruptas de atividades como shows, exposições, oficinas, performances, videomapping e ações educativas. Participam da Virada o MAC_BA (17 e 18 de janeiro), o Parque Histórico Castro Alves (24 e 25 de janeiro), o MAM (31 de janeiro a 1º de fevereiro) e o MAB (7 a 8 de fevereiro). Além disso, o Museu do Recôncavo Wanderley Pinho, recentemente reaberto, contará com programação especial ao longo da temporada.

As bibliotecas públicas estaduais também recebem atividades por meio do projeto Verão nas Bibliotecas, que leva ações culturais à Biblioteca Central do Estado, Anísio Teixeira, Bibex, Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, Thales de Azevedo, Juracy Magalhães Júnior (em Salvador e Itaparica) e à Biblioteca Virtual Consuelo Pondé. Entre os destaques estão a contação de história A bela adormecida no samba, com Sônia Rosa, no dia 22 de janeiro, na Biblioteca Anísio Teixeira, e a exposição Cultural, Festa e Patrimônio – O Carnaval e Outras Celebrações Populares de Salvador, em cartaz de 3 a 30 de janeiro. A programação completa está disponível no site da Fundação Pedro Calmon.

Já o Verão nos Bairros amplia o alcance das ações culturais para diferentes regiões, com atividades em equipamentos do estado. A programação inclui encontros musicais e ações teatrais de samba no Espaço Xisto Bahia, no Cine Teatro Solar Boa Vista, no Espaço Cultural Alagados e na Casa da Música, além do projeto Lauro na Cena, no Cine Teatro de Lauro de Freitas. As iniciativas contemplam também oficinas, programação infantil e apresentações itinerantes, fortalecendo a circulação cultural em diversos territórios.

Confira os artistas que farão show no Pelourinho:

Aila Menezes

Ana Mametto

Àttooxxá

Carla Visi

Cheiro de Amor

Cortejo Afro

É o Tchan

Escola Olodum

Gal do Beco

Ganhadeiras de Itapuã

Gerônimo

Hiran

Jeane Lima

Josyara

Larissa Luz

Lia Chaves

Márcia Short

Ministereo Público

Mr. Armeng

Nara Couto

Olodum

Orquestra Sisaleira

Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba)

Roça Sound

Samba Trator

Sarajane

Tambores e Cores

Tio Paulinho

Viola de doze

Yayá Muxima

Programação do Verão 2026

1º de janeiro - Pôr do Som com Daniela Mercury

Janeiro - Projeto Verão nas Bibliotecas Públicas Estaduais

Janeiro e fevereiro - Ações do Amô Pelo Pelô com shows, bailes, rodas de samba, cortejos musicais, programação infantil, aulas de dança, rodas de conversa, oficinas e intervenções artísticas, performances

Janeiro e fevereiro - Virada Cultural no museus

15 de janeiro - Lavagem do Bonfim

26 de janeiro - Lavagem de Santo Amaro

02 de fevereiro - Ministereo Público celebra Iemanjá (Praia da Paciência).

05 de fevereiro - Lavagem de Itapuã