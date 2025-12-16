Verão do Olodum 2026 reforça agenda no Pelourinho rumo ao Carnaval

Olodum inicia o Verão 2026 com uma programação ampla - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O Olodum inicia o Verão 2026 com uma programação que reforça sua presença no Centro Histórico de Salvador, amplia a circulação de iniciativas ligadas à matriz africana e prepara a trajetória até o Carnaval, que neste ano traz o tema 'Máscaras Africanas – Magia e Beleza'. A agenda reúne Benção do Olodum, ensaios gratuitos e um retorno histórico à Lavagem do Bonfim após 25 anos.

Fundado em 1979, o grupo chega aos 46 anos com atuação contínua, apresentações em 45 países e parcerias que projetaram sua música e história para o mundo. No verão, o Pelourinho volta a ser ponto de encontro do samba-reggae, linguagem criada por Neguinho do Samba e marca identitária do Olodum.

Tudo sobre Verão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A Benção do Olodum começa no dia 6 de janeiro, na Praça das Artes, e segue até a última terça-feira antes do Carnaval. As noites contam com a Banda Show Olodum Lazinho, Lucas di Fiori, Narcizinho e a percussão do grupo, em apresentações que dialogam com o legado do samba-reggae e com o percurso artístico que conduz o bloco à folia.



Paralelamente, os ensaios do bloco ocupam os Domingos Musicais, no Largo do Pelourinho, com acesso livre. Os encontros funcionam como preparação aberta e favorecem a formação contínua da banda, com repertórios estruturados para a temporada carnavalesca.

Um dos destaques de 2026 é o retorno do Olodum à Lavagem do Bonfim, no dia 15 de janeiro, após 25 anos — a última participação foi em 2001.

O grupo volta ao evento com uma caminhada percussiva que sai da Igreja da Conceição da Praia e segue até o Largo da Calçada, reafirmando presença em uma das manifestações mais importantes do calendário cultural da Bahia.

No Carnaval 2026, o Olodum confirma participação nos circuitos oficiais, com desfiles gratuitos no Batatinha e no Osmar, além da Pipoca do Olodum, que leva o samba-reggae à avenida com acesso aberto ao público.

No Circuito Dodô, o Bloco Olodum retorna com venda de abadás pela Central do Carnaval, reunindo foliões que acompanham o grupo há décadas. Assim, o verão se consolida como período de intensa circulação, encontros marcantes e reafirmação da relação histórica entre Pelourinho, música e Carnaval.

Agenda do Olodum para o verão

1ª Benção do Olodum 2026

Data: 06/01 (terça-feira)

Abertura dos portões: 19h

Banda no palco: a partir das 20h

Local: Praça das Artes, Pelourinho — em frente à Casa do Olodum

Ingressos (1º lote): Meia: R$ 150,00; Solidário: R$ 160,00; Inteira: R$ 300,00

Vendas: Meu Bilhete

Datas da temporada — Benção do Olodum / Verão 2026 (terças-feiras)

06/01 • 13/01 • 20/01 • 27/01 • 03/02

Agenda de Verão — Ensaios Gratuitos e Lavagem do Bonfim 2026 (Domingo Musical)