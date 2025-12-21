Marcante! Gil, Ivete, Daniela e Brown cantam em último show na Bahia

Gil convida Ivete Sangalo no palco - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Os cantores baianos Ivete Sangalo, Daniela Mercury e Carlinhos Brown subiram ao palco onde Gilberto Gil realizava o show da sua turnê Tempo Rei, neste sábado, 20, e abrilhantaram ainda mais a última apresentação do tropicalista em Salvador.

A turnê, que chama grandes nomes da música brasileira, para dividir o palco com Gil, desta vez, fez uma combinação perfeita quando, em forma de homenagem ao Axé Music, convidou os baianos que são referência no ritmo. Na primeira apresentação da turnê do cantor na capital baiana, o cantor Russo Passapusso foi o convidado de Gilberto Gil.

Ivete foi a primeira convidada do cantor baiano. Em um dueto perfeito na música "Vamos Fugir", os artistas levaram o público à loucura. A presença da cantora rendeu até uma declaração à Gil: “Eu te amo, estou sempre com você”.

Com direito à ginga e à emoção, foi a vez de Carlinhos Brown entrar no palco e dividir “Nos Barracos da Cidade”, com Gil. No final, o artista ainda deu uma ‘palhinha’ na percussão e deixou a galera ainda mais emocionada.

Gil também convidou Brown | Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Para fechar a noite com chave de ouro, Daniela Mercury se junta ao artista e o público que ainda aguentava mais uns minutinhos de show, uniu força de onde não tinha, e dançou com os artistas baianos, com a música "Toda Menina Baiana", sucesso em seu álbum Realce.

O cenário que já estava bom, ficou ainda melhor quando Ivete e Carlinhos Brown integraram a equipe de baianos para o fechamento do show, e cantaram o clássico com Gilberto Gil.

Gil se despede dos palcos baianos

O show de sábado, 20, foi o último do artista, em Salvador. Gil se apresentou pela primeira vez na Bahia, com a turnê Tempo Rei, no dia 15 de março deste ano.

O baiano ainda se apresentará em Belém, no dia 21 de março e em São Paulo, no dia 28 de março e depois,o tropicalista dá adeus aos palcos aos 83 anos, finalizando assim a sua carreira.

Em sua turnê, Gil rememorou grandes sucessos de sua carreira, como Palco (1980), Vamos Fugir (1984), Realce (1979), Refazenda (1975), Refavela (1977), Se Eu Quiser Falar Com Deus (1981) e muito mais. Quem tem o prestígio de assistir a algum show do artista, ainda pode ter a honra de ver a ginga de Gil, em meio a cantoria.