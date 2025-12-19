Banda baiana de blues promove jam solidária em Salvador; saiba mais

Jam Solidária e o Blues Free Salvador realizam uma edição especial de Natal solidário - Foto: Divulgação

Duas iniciativas tradicionais da cena alternativa de Salvador se encontram para transformar música em gesto concreto de solidariedade.

A Jam Solidária e o Blues Free Salvador realizam uma edição especial de Natal hoje, sexta-feira, 19, às 20h, no Centro Cultural Sesi Casa Branca, no Caminho de Areia, com entrada mediante doação de fraldas geriátricas para o Lar de Idosos Irmão Gabriel, instituição que atende idosos em situação de vulnerabilidade na Cidade Baixa.

A noite terá como anfitriã a banda Água Suja, referência no blues e no rhythm and blues em Salvador e responsável por conduzir uma das jams mais longevas da cidade.

O evento reúne ainda o Clube dos Bons Sons e a produtora Ângela Cristina, em uma articulação que soma música ao vivo, jam session aberta a músicos da cidade e uma agenda solidária construída ao longo dos últimos anos.

Baixista da banda Água Suja e um dos articuladores da ação, Jerry Marlon explica que a edição de 2025 consolida uma parceria que vem se fortalecendo.

“São quatro forças juntas para fazer essa sessão: o Sesi Casa Branca, o Água Suja, o Clube dos Bons Sons e a Ângela Cristina. É uma edição especial de Natal, com essa iniciativa de fazer a doação de fraldas geriátricas para cada pessoa que entrar”, afirma.

Segundo ele, esta será a quinta edição da jam de blues organizada pelo grupo, agora integrada à agenda solidária do clube. No palco, o repertório parte do blues, mas se expande. “O Água Suja é uma banda de rhythm and blues. A gente não toca aquele blues triste, é uma coisa mais animada, com soul music e um pouco de rock”, explica Jerry.

Ele antecipa que a programação começa com uma apresentação curta da banda anfitriã, seguida por sessões de DJ e pela jam propriamente dita, conduzida por músicos do Clube dos Bons Sons, com espaço para improviso e participação de artistas da cena underground. Para Jerry, no entanto, o principal sentido da noite vai além da música.

“Claro que tem o lado artístico, mas o mais importante é o que envolve o ser humano: a doação, a preocupação com o outro. Salvador é um território difícil para a música independente. Artista tem por metro quadrado, mas nem todos têm essa visão social. Essa ação beneficente é o que realmente fica”, diz.

Música e solidariedade

A produtora Ângela Cristina, responsável pela curadoria das ações no Sesi Casa Branca, contextualiza que a iniciativa solidária já acontece há três anos, sempre no mês de dezembro.

“É como se fosse a nossa confraternização natalina. A agenda do Blues Free Salvador existe há mais de dez anos e agora é residente na Casa Branca, com edições mensais. Já o Clube dos Bons Sons circula por vários espaços da cidade. A agenda solidária é uma terceira frente, que une essas duas forças para arrecadar fraldas para o Abrigo do Irmão Gabriel”, explica.

Segundo Ângela, o abrigo foi escolhido pela seriedade do trabalho desenvolvido com idosos vulneráveis da Cidade Baixa. “A maior dificuldade deles são as fraldas. No ano passado, arrecadamos mais de 300 unidades. Este ano, a meta é chegar a 400”, afirma.

O evento vai arrecadar fraldas geriátricas nos tamanhos P, M, G e GG, que serão destinadas ao Lar de Idosos Irmão Gabriel, instituição localizada na Cidade Baixa e dedicada ao cuidado de idosos em situação de vulnerabilidade.

A doação funciona como forma de acesso ao evento e também como gesto coletivo de cuidado, já que as fraldas estão entre os itens de maior demanda do abrigo. A presença do público e a contribuição solidária são fundamentais para garantir melhores condições de vida aos idosos atendidos pela instituição.

Sentido ao esforço

Ela destaca ainda o apoio do SESI, que disponibiliza o espaço e a estrutura técnica para a realização do evento. Além do impacto social, Ângela ressalta o papel cultural da iniciativa na região.

“A música é um vetor de educação, de responsabilidade e de participação comunitária. Estamos na Cidade Baixa, um território histórico que precisa ser movimentado e valorizado. O Sesi Casa Branca tem uma estrutura que não existe em outros polos da cidade, e estamos abrindo esse espaço para a cena alternativa”, diz.

Para a produtora, a combinação entre fortalecimento cultural e cuidado social dá sentido ao trabalho.

“São duas forças que se juntam para fortalecer a cena e um terceiro objetivo, que é o cuidado com os idosos. Quando a gente entrega as fraldas, é abraço, é alegria. Muitos deles são carentes até de visitas. Isso dá sentido a todo o esforço”, afirma.

“A gente espera que as pessoas frequentem mais a Casa Branca, que acabem com esse preconceito de que a Cidade Baixa não é acessível. Lá tem segurança, estacionamento e uma estrutura de primeira qualidade”, conclui Ângela.

Serviços ➡️ 5ª edição da JAM Solidária Clube dos Bons Sons e Blues Free Salvador ▪️Data: sexta-feira, 19 de dezembro às 20h ▪️Local: Sesi Casa Branca (Caminho de Areia, Cidade Baixa) ▪️Entrada gratuita ▪️Ação Solidária: Doação de fraldas geriátricas ▪️Estacionamento gratuito



*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.

