LUTO

Morre 'Rei do Bolero', Lindomar Castilho, aos 85 anos

Lindomar foi um dos nomes mais emblemáticos da música brega brasileira

Carla Melo

Por Carla Melo

20/12/2025 - 10:16 h
Lindomar morreu aos 85 anos -

Morreu neste sábado, 20, Lindomar Castilho, considerado "Rei do Bolero" e um dos nomes mais emblemático da música brega brasileira. O cantor tinha 85 anos e a sua despedida foi confirmada pela sua filha Lili De Grammont, em uma publicação nas redes sociais.

A causa da morte de Lindomar não foi revelada.

Conhecido como o “Rei do Bolero”, Lindomar embalou corações e rádios nos anos 1970, quando se tornou um dos maiores vendedores de discos do país.

Sua voz dramática deu forma a boleros e sambas-canção, como "Vou rifar meu coração" e “Você É Doida Demais” — música que se tornou tema de abertura da série Os Normais, exibida pela TV Globo entre 2001 e 2003.

anos 1970 Lindomar Castilho música brega Os Normais Rei do Bolero sambas-canção

