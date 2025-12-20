LUTO
Morre 'Rei do Bolero', Lindomar Castilho, aos 85 anos
Lindomar foi um dos nomes mais emblemáticos da música brega brasileira
Por Carla Melo
Morreu neste sábado, 20, Lindomar Castilho, considerado "Rei do Bolero" e um dos nomes mais emblemático da música brega brasileira. O cantor tinha 85 anos e a sua despedida foi confirmada pela sua filha Lili De Grammont, em uma publicação nas redes sociais.
A causa da morte de Lindomar não foi revelada.
Conhecido como o “Rei do Bolero”, Lindomar embalou corações e rádios nos anos 1970, quando se tornou um dos maiores vendedores de discos do país.
Sua voz dramática deu forma a boleros e sambas-canção, como "Vou rifar meu coração" e “Você É Doida Demais” — música que se tornou tema de abertura da série Os Normais, exibida pela TV Globo entre 2001 e 2003.
