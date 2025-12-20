Morre 'Rei do Bolero', Lindomar Castilho, aos 85 anos

Lindomar morreu aos 85 anos - Foto: Divulgação

Morreu neste sábado, 20, Lindomar Castilho, considerado "Rei do Bolero" e um dos nomes mais emblemático da música brega brasileira. O cantor tinha 85 anos e a sua despedida foi confirmada pela sua filha Lili De Grammont, em uma publicação nas redes sociais.

A causa da morte de Lindomar não foi revelada.

Conhecido como o “Rei do Bolero”, Lindomar embalou corações e rádios nos anos 1970, quando se tornou um dos maiores vendedores de discos do país.

Sua voz dramática deu forma a boleros e sambas-canção, como "Vou rifar meu coração" e “Você É Doida Demais” — música que se tornou tema de abertura da série Os Normais, exibida pela TV Globo entre 2001 e 2003.