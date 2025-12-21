LUTO
Ivete fala de Preta Gil e emociona após show de Gil em Salvador
Cantora desabafa sobre saudade e comenta futuro de Gilberto Gil nos palcos
Por Beatriz Santos
A cantora Ivete Sangalo participou do show de Gilberto Gil em Salvador, na noite do último sábado, 20, e aproveitou os bastidores da apresentação para falar sobre a morte de Preta Gil, filha do artista. A cantora e empresária morreu em julho deste ano, após enfrentar um câncer no intestino.
Em entrevista à revista Quem, Ivete abriu o coração ao comentar a saudade da amiga e destacou a forma como Preta marcou a vida das pessoas ao seu redor.
"É outra pessoa que não deixa ausência. Teve uma permanência muito especial aqui em vida. Nos ensinou o que é o amor, a vida, a alegria. Ela transcendeu e virou estrela. É uma saudade grande, mas não posso ter o egoísmo: ela é de todo mundo", disse.
Além do desabafo, Ivete também falou sobre o legado de Gilberto Gil e demonstrou não acreditar que a turnê Tempo Rei represente uma despedida definitiva dos palcos. Segundo a cantora, o artista segue como uma presença constante na música brasileira.
"Gilberto Gil é presença absoluta em nossas vidas, através de suas músicas, das suas performances... Eu conhecendo bem ele, essa turnê de 'última' não tem nada", comentou a baiana.
A apresentação marcou o encerramento da passagem da turnê Tempo Rei por Salvador e aconteceu na Arena Fonte Nova. Ivete dividiu os vocais com Gil no palco em um dos momentos mais celebrados da noite, que ainda contou com participações especiais de Daniela Mercury e Carlinhos Brown.
Após o show, Ivete Sangalo também se declarou publicamente para Gilberto Gil nas redes sociais. Em publicações no Instagram, a cantora compartilhou registros dos bastidores e escreveu: “Para você… TUDO! Te amo @gilbertogil”.
